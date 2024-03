San Giorgio celebra le donne, un mese di eventi e spettacoli gratis: il programma

A San Giorgio a Cremano parte la seconda edizione di Donne in March, la rassegna dedicata alle Pari Opportunità che ogni anno, nel mese di marzo, il sindaco Giorgio Zinno mette in campo per tenere accesi i riflettori sui diritti delle donne con spettacoli gratis, disegni per strada e tante altre iniziative in programma.

San Giorgio omaggia le donne: spettacoli e eventi gratis

Quest’anno – d’accordo con l’assessore Simona Gentile, con la collaborazione del vicesindaco Pietro De Martino e dell’assessore Giuseppe Giordano – si svolgeranno diversi eventi sul territorio che coinvolgeranno l’intera comunità, approdando anche negli istituti comprensivi e nelle scuole superiori.

Si parte il 7 marzo con Parole e Immagini in VIAggio, un’iniziativa che colorerà le strade e le ville della città con disegni e frasi dedicate al tema delle donne, all’affettività, ai diritti che verranno affissi ai pali della pubblica illuminazione e agli alberi dei parchi con l’obiettivo di diffondere messaggi positivi e dare voce ai più giovani su questo importante argomento.

Il 9 marzo, alle 21, in Fonderia Righetti andrà in scena lo spettacolo teatrale a ingresso gratuito Mamma Mà con Daniela Ioia. Una piece divertente ma profonda che è una proiezione sul mondo femminile, in cui il desiderio di maternità sfocia talvolta in insana ossessione.

L’11 marzo, dalle 10 alle 13, in piazza Carlo di Borbone sarà dato spazio alla campagna della Polizia di Stato Questo non è amore. Il personale della Questura di Napoli sarà presente in piazza, con un camper e un gazebo, per dare informazioni alla comunità e dialogare con i cittadini e gli studenti delle scuole sui diritti delle donne, sui reati collegati alla violazione di tali diritti, oltre agli aspetti psicologici che ne scaturiscono grazie alla presenza di psicologi.

Il 19 marzo, dalle 10:30, è in programma un’altra iniziativa gratuita in Fonderia Righetti dal titolo Cremano Donna. Si tratta di un premio di letteratura edita a cura della Bottega delle Parole. Sarà premiata l’opera letteraria sul tema delle donne, più votata da una giuria di studenti delle scuole superiori del territorio.

Seguirà il 22 marzo alle 11, nella stessa location, il Concerto Ardesia: per la prima volta a San Giorgio a Cremano si esibirà il trio tutto al femminile che porta in giro per l’Italia un progetto poetico, musicale e femminista, in cui rielabora le parole delle donne (tra cui quelle che hanno contribuito a fare la storia del femminismo nel Novecento) mettendole in musica e trasformandole in canzoni. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Ultimi appuntamenti il 26 e 27 marzo: alle 10 si terrà Il Racconto di Donne in March live dagli istituti superiori della città con la premiazione dei migliori lavori degli studenti sul tema delle Pari Opportunità; dalle 15:30 alle 18:30 in Villa Bruno partirà Women’s Empowerment, un corso di educazione finanziaria a cura della Consulta per le Pari Opportunità e Sportello di orientamento psicologico a cura dell’ass. Melavivo APS.

“Non abbasseremo mai la guardia sulle Pari Opportunità consapevoli che i divari tra generi si traducono in minori opportunità per gli individui e per la società stessa. E’ possibile trasformare le differenze in risorse per crescere come comunità e come persone. Partecipiano e cooperiamo per abbattere definitivamente gli ostacoli e le diseguaglianze” – ha commentato il primo cittadino.