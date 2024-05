È di San Giorgio a Cremano la stella del Judo: a 15 anni è sul podio dei campioni d’Italia

San Giorgio a Cremano in festa per la vittoria ai campionati italiani di Judo del giovane Cristian che è riuscito a conquistare il terzo posto della prestigiosa competizione, salendo sull’ambito podio. Una lieta notizia annunciata dal sindaco Giorgio Zinno che ha voluto rendere pubblico il traguardo raggiunto dal ragazzo.

È di San Giorgio stella del Judo: conquista il podio d’Italia

“Cari concittadini, ancora un altro talento sportivo sangiorgese sale sul podio italiano, questa volta del judo. È Cristian Savarese, atleta della Flat Sport presso il Palaveliero, che si è classificato al terzo posto nei Campionati Italiani Esordienti under 15 di Olbia. Un risultato, frutto della tenacia e dell’allenamento che svolge insieme al papà Giovanni 6 giorni su 7″ – queste le parole del primo cittadino.

“Cristian è salito sul tatami quando aveva 2 anni e dopo il Covid ha iniziato ad allenarsi seriamente, con un unico obiettivo: vincere la prima medaglia ai Campionati italiani per San Giorgio a Cremano. Cristian era il più giovane della categoria in questo campionato ed ha raggiunto un ottimo risultato“.

Un inizio incoraggiante per la giovane promessa del judo che, nonostante la sua giovane età, ha già conquistato una importante medaglia, preparandosi al prossimo incontro in programma nel mese di giugno, quando gareggerà nel corso della Top Ten under 15 a Jesolo.

“Prossimo impegno previsto tra 15 giorni a Jesolo, per i Top Ten Italiani, sempre under 15. Una bella soddisfazione per un nostro giovane atleta, per il papà Giovanni, per la Flat Sport e per la nostra comunità. Forza Cristian, in bocca al lupo per i prossimi impegni sportivi. San Giorgio a Cremano è con te”.