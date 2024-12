Natale a San Giorgio tra concerti, Villaggio del Cioccolato e Elfolandia: tanti eventi gratis

Parte il 6 dicembre il Natale a San Giorgio a Cremano con l’accensione delle luci e il lancio di Natività Vesuviana 2024-2025, il cartellone di eventi gratuiti che per tutto il periodo natalizio animeranno la città tra concerti in strada, spettacoli teatrali, presepi, un villaggio di cioccolato Elfolandia.

Natale 2024 a San Giorgio: luci, concerti e villaggi gratis

Ad annunciare l’avvio della kermesse natalizia è stato il sindaco Giorgio Zinno: “Cari concittadini, siamo pronti a partire con Natività Vesuviana, un ricco cartellone di eventi natalizi pensato per coinvolgere tutta la comunità con iniziative che uniscono generazioni, gusti e tradizione”.

Il programma prenderà il via il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie cittadine e dell’albero di Natale fissata per le ore 18:30. L’appuntamento è in piazza Troisi per assistere al concerto del coro gospel Mev Martinappi Ensemble Vocale per il Xmas Tour 2024.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà poi possibile visitare la Mostra Presepiale “Anch’io…presepio” che sarà allestita in Villa Bruno tra mercatini, mostre di artigianato locale e visite guidate. Prevista anche una rassegna teatrale che porterà in Fonderia Righetti spettacoli con artisti già noti al grande pubblico tra cui Vincenzo Comunale, Miriam Candurro, Luisa Amatucci, Gina Amarante e Massimo De Matteo. L’ingresso è gratuito su prenotazione da effettuare inviando una mail all’indirizzo eventi@e-cremano.it.

Dal 13 al 15 dicembre in Villa Bruno sarà allestito un Villaggio del Cioccolato con laboratori e attività dedicate ai più piccoli che potranno preparare e degustare dolci natalizi, con personaggi dei cartoni animati, musica e balli natalizi. In Villa Vannucchi, il 15 dicembre, partirà l’iniziativa “Passeggia e corri con il tuo cane, Christmas Edition”.

Il 16 dicembre in Fonderia Righetti ci sarà l’evento esclusivo ed inclusivo “Musica e Metafora per la magia del Natale” mentre il 18 spazio al concerto “Note di Natale: il suono delle strade in festa” che vedrà Enzo Gragnaniello, Gnut, Lucariello, Le Ebbanesis esibirsi in via Manzoni, dalle ore 19, dando il via ad una serata di divertimento e shopping natalizio.

Il 21 dicembre Villa Bruno inaugurerà Elfolandia, un villaggio con elfi e personaggi delle fiabe, pronto ad accogliere i più piccoli. Altra serata d’eccezione in Fonderia Righetti è prevista per il 23 dicembre con la kermesse comico-musicale di Gianni Marino, i Radio Rocket e la tribute band di Vasco Rossi.

Infine, il 6 gennaio in Villa Bruno, alle ore 10, andrà in scena lo spettacolo teatrale itinerante “Te piace ‘o presepe” con Giovanna Sannino e l’associazione culturale la Scimmia. In più, per tutti i weekend, dal 7 al 29 dicembre, la Pro Loco organizza i mercatini dell’artigianato e visite guidate in Villa Vannucchi e Villa Bruno. Tutti gli eventi sono gratuiti con l’obiettivo di favorire la partecipazione di ogni cittadino, senza alcuna distinzione.