Lutto nel mondo dello spettacolo, morto scenografo di San Giorgio: aveva 41 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo e a San Giorgio a Cremano dove si è spento Roberto Giovanni Pellegrino, scenografo e costumista morto all’età di 41 anni a causa di un brutto male.

San Giorgio, morto a 41 anni costumista e scenografo

Roberto, nel corso della sua carriera, ha collaborato con tanti volti noti dello spettacolo come scenografo e costumista. A stroncarlo sarebbe stata una grave malattia che non gli avrebbe lasciato scampo. Lascia sua moglie e un figlio di soli 5 anni.

Ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno: “Cari concittadini, qualche giorno fa si è spento un giovane talento sangiorgese: Roberto Giovanni Pellegrino, scenografo di 41 anni, originario della nostra città che purtroppo ha perso la sua battaglia contro un brutto male. Roberto aveva lo studio proprio a San Giorgio a Cremano, dove lavorava anche come costumista in ambito teatrale e televisivo”.

“Era conosciuto per la sua professionalità e per la sua grande umanità. Ha lavorato con con Lillo e Greg in giovane età e poi con Francesco Chicchella, Gianni Marino e Luca Lombardo in Rai e nei teatri italiani. Ultimamente si era concentrato sul mondo dei Cosplay, realizzando tantissimi costumi per gli appassionati del genere e facendo felici tanti ragazzi con le sue creazioni. Grazie alla collaborazione con esperti del settore, ha anche vinto tantissime gare cosplay in tutta Italia”.

“Roberto lascia la moglie, Cira Lebbro e un figlio di 5 anni. A nome di tutta la comunità sangiorgese ci stringiamo al dolore della famiglia, ricordandolo come tutti gli amici, i colleghi e gli artisti con grande stima e come eccellenza della nostra città”.