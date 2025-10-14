Le scarpe usate diventano giostre per bambini: San Giorgio a Cremano lancia ESObox

Parte il Progetto ESObox – Raccolta e riciclo delle scarpe usate, l’iniziativa all’insegna della sostenibilità ambientale promossa dal Comune di San Giorgio a Cremano, in collaborazione con Velia Ambiente e ESO RECYCLING.

Il concept del progetto ESObox

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’economia circolare e mira a dare nuova vita alle scarpe sportive ormai consumate, che si trasformano in materiale granulare destinato alla creazione di pavimentazioni antitrauma, scivoli e arredi urbani ecocompatibili.

Un modo concreto per rigenerare spazi pubblici e migliorare la vivibilità cittadina con un occhio all’ambiente.

La cerimonia di presentazione

Presso il plesso Stanziale, si è tenuta la cerimonia di presentazione dei punti di raccolta ESObox, dislocati in luoghi chiave della città per favorire la partecipazione attiva dei cittadini. I contenitori sono stati posizionati in: Campo Paudice – Via Sandriana, Palaveliero – Via Manzoni, Plesso A. Noschese – Via Noschese, Plesso Stanziale – Via F. Cappiello e Centro Polifunzionale – Via Mazzini.

Un contributo determinante arriva dal dirigente del settore Ambiente, Raffaele Peluso, che ha seguito in prima persona la pianificazione e l’implementazione dell’iniziativa, coordinando tutte le fasi amministrative e operative necessarie.

All’inaugurazione ha partecipato anche Fabiana Briganti, responsabile del servizio Igiene Urbana, accompagnata dagli ispettori ambientali comunali. Briganti ha illustrato le finalità e i vantaggi ambientali del progetto, ponendo l’accento sull’importanza del coinvolgimento attivo delle scuole, delle famiglie e dell’intera cittadinanza.

Responsabilità ambientale: le scarpe simbolo di modello virtuoso

A seguire, l’intervento di Francesco Speranza, responsabile della comunicazione e dei progetti di sensibilizzazione di Velia Ambiente, che ha presentato le fasi operative del progetto e la visione che lo ispira.

Secondo Speranza, l’iniziativa ESObox rappresenta un modello virtuoso di economia circolare: un gesto semplice, come il conferimento delle scarpe sportive esauste, si trasforma in un atto di responsabilità verso l’ambiente e la collettività.

Grazie alla sinergia con ESO RECYCLING, infatti, le calzature raccolte saranno rigenerate in materiale granulare destinato alla realizzazione di strutture ludiche, come scivoli e pavimentazioni antitrauma, contribuendo così a migliorare gli spazi urbani con soluzioni sostenibili e a misura di bambino.

San Giorgio a Cremano conferma ancora una volta la propria vocazione ecologica e innovativa, investendo in educazione ambientale, rigenerazione urbana e cittadinanza attiva per costruire un futuro sempre più verde e responsabile.