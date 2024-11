Ieri, 25 novembre 2024, si è svolta al Teatro Tasso di Sorrento la 7ª edizione del Premio Paolo Leonelli, evento istituito in memoria dell’avvocato sorrentino Paolo Leonelli, figura poliedrica che si distinse come pittore, musicista, appassionato di ciclismo e attore teatrale, scomparso prematuramente nel 2009. Il Premio ha celebrato i talenti che contribuiscono a promuovere l’immagine della Penisola Sorrentina e, più in generale, del territorio che si estende da Castellammare di Stabia a Vietri sul Mare.

A Sorrento la 7° edizione del Premio Paolo Leonelli

I riconoscimenti, realizzati artigianalmente da Toni Wolfe su disegno di Ciro Ruggiero, sono stati attribuiti nelle seguenti categorie, in linea con le passioni e gli interessi di Paolo Leonelli:

Sport: Angela Procida, campionessa paralimpica

Teatro: Gianfelice Imparato, attore, autore e regista

Arte: Cataldo e Giovanni Aprea, maestri d’ascia sorrentini dell’Antico Cantiere del Legno Aprea

Musica: Raffaello Converso, maestro, polistrumentista e cantante

Il Premio Speciale 2024 è stato conferito alla memoria del grande Lucio Dalla, che tanto amava la Terra delle Sirene. Il premio è stato ritirato dal cugino Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla. La serata è stata condotta dal giornalista e attore Nino Lauro, al quale sono andati i ringraziamenti dell’Organizzazione per il suo contributo professionale. L’evento è stato a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Il Premio Paolo Leonelli ha sempre avuto finalità educative, sociali, culturali e divulgative, oltre a quella celebrativa. Fondato nel 2016 grazie all’impegno di Gaetano Amato (che fu parte del laboratorio teatrale di Paolo Leonelli), Lauro Attardi, Giovanni Iaccarino e Ciro Ruggiero, insieme alla “A.P.D. Penisola Sorrentina – Paolo Leonelli”, il premio ha continuato a crescere nel tempo anche grazie al sostegno della famiglia Leonelli e di numerosi amici e collaboratori. Per l’edizione 2024, il premio ha ricevuto il patrocinio dei Comuni della Penisola Sorrentina (Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense) e di Castellammare di Stabia, nonché del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

La cena presso la Trattoria “Torna a Surriento”

Al termine dell’evento si è svolta un’allegra cena presso la Trattoria Torna a Surriento. I commensali sono stati accolti dai titolari, Nicola e Roberta, che hanno preparato i piatti della tradizione sorrentina e partenopea conditi dall’ormai celebre simpatia che contraddistingue il locale di via Santa Lucia.