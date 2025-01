A Sorrento si gira il remake del Tenente Colombo: Alec Baldwin e Luisa Rubino nel cast

A Sorrento le riprese del remake del Tenente Colombo con Alec Baldwin e Luisa Rubino

Un “racconto coinvolgente”, un intreccio ambientato in scenari spettacolari, un’esplorazione nel “mistero” che riflette il titolo del film: al momento si conosce solo che si tratta di un giallo ispirato a una famosa serie degli anni Settanta, di cui, però, non sono stati svelati né il titolo né la trama.

Tutti gli indizi lasciano però pensare che si tratterà del remake del Tenente Colombo.

È certo, invece, che le riprese si svolgeranno a Sorrento e che tra i protagonisti ci saranno la star di Hollywood Alec Baldwin e Luisa Rubino, nota per il suo ruolo nella serie Netflix Narcos: Mexico.

Il progetto sarà girato in un hotel con una vista straordinaria sulla splendida penisola, sul golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Il nuovo Tenente Colombo a Sorrento: Alek Baldwin nel cast del film di Alessandro Derviso

Le riprese si terranno anche nel Museo Correale di Terranova e in altre location storiche, come Villa Sacco.

Si stanno considerando ulteriori luoghi prestigiosi e iconici, come Villa Fiorentino, che forniranno uno sfondo unico e rafforzeranno ulteriormente l’immagine della penisola sorrentina come meta di eccellenza.

Nel cast figura anche l’attrice e produttrice Martina Marotta, mentre sono in fase di completamento le assegnazioni di alcuni ruoli e di figurazioni speciali; nella penisola si organizzeranno anche audition per le comparse. Mauro e Antonio Spenillo comporranno la colonna sonora, mentre il maestro Carlo Morelli, che appare nel film, sarà anche il supervisore musicale insieme al compositore Michele Josia, protagonista di masterclass che si terranno in primavera a Napoli, presso la Chiesa di San Potito; ci sarà anche spazio per il maestro Giuseppe Maresca e la sua banda musicale.

Il film segna poi la continuazione della collaborazione tra Alessandro Derviso e il truccatore e designer di effetti Vittorio Sodano, già candidato all’Oscar per Apocalypto di Mel Gibson e Il divo di Paolo Sorrentino, e vede come script supervisor il regista americano Chris Evans, reduce dal successo del suo When the withered leaf awakens.