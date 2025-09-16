“Torna a Surriento”, dove la cucina è un “palcuscenico” napoletano: “Facciamo divertire Nord e Sud”

A Sorrento c’è una trattoria che diventa teatro, e viceversa: “Torna a Surriento” è un’esperienza di divertimento e gusto che i turisti difficilmente dimenticano.

“Torna a Surriento”, la trattoria tra teatro e sapori indimenticabili

Se siete in cerca di un’esperienza che vada oltre il semplice pasto, la Trattoria Torna a Surriento è la meta perfetta per voi. Qui, la tradizione culinaria si mescola con il teatro e il divertimento, trasformando ogni cena in uno spettacolo indimenticabile. Non è un caso che il motto della trattoria sia: “Noi non lavoriamo, ci esibiamo”.

Nicola, il “mattatore” della Trattoria con il suo slogan sulla maglietta

Nicola, il cuore pulsante del locale, accoglie gli ospiti con la sua innata verve teatrale e tutto lo staff diventa, inevitabilmente, la sua “compagnia di scena”: battute e aneddoti intrattengono i clienti rendendo il pasto un’esperienza unica.

“Qui non si tratta solo di servire piatti tipici, ma di regalare emozioni,“ racconta Nicola. “Chi viene da noi cerca qualcosa di diverso dal solito ristorante, vuole vivere un’atmosfera speciale.”

Un’esperienza per tutti i turisti

L’energia di Nicola e di tutto il suo staff coinvolge ogni ospite, senza distinzioni di nazionalità. “Gli orientali, forse, partecipano un po’ meno,” racconta Nicola ridendo, “ma il 90% dei clienti, italiani e stranieri, si lascia travolgere dal nostro modo di fare“.

Nicola e la straordinaria “Nerano” di “Torna a Surriento”

Tra uno sfottò e una battuta, la trattoria diventa un punto di incontro tra culture diverse. “Abbiamo insegnato a ridere anche ai friulani e ai bolzanini!”, scherza Nicola. “Qui Nord e Sud si uniscono in un’unica grande famiglia.”

L’atmosfera che si respira alla Trattoria Torna a Surriento è quella della Napoli verace, dove il cibo si accompagna alla gioia di stare insieme. “Siamo un pezzo di Napoli in Costiera,” spiega Nicola. “Chi viene qui non si limita a mangiare, ma vive un’esperienza che porterà nel cuore.”

Il passaparola internazionale: “Ci mandano regali dall’estero”

La trattoria ha conquistato una clientela affezionata che, una volta tornata a casa, racconta l’esperienza ad amici e parenti. “Abbiamo ospiti che ci mandano regali dall’estero!“, racconta Nicola con orgoglio. “E spesso arrivano nuovi clienti che nelle loro ‘lingue strane’ ci dicono: ‘Ci hanno consigliato di venire qui a divertirci’. Poi si divertono, ma mangiano pure (ride, ndr)”

Non sono pochi i turisti che, dopo aver visitato la trattoria una volta, ritornano con l’intera famiglia. “Ci sono coppie che sono venute qui a cena e che quest’anno torneranno con tutta la famiglia per festeggiare il matrimonio a Sorrento!”, dice Nicola. “E prima della cerimonia, dove andranno a mangiare? Da noi, ovviamente!”

Cucina e spettacolo: un binomio vincente

Il segreto del successo della Trattoria Torna a Surriento è proprio questo mix tra gastronomia e spettacolo. “Non c’è un copione fisso” spiega Nicola. “Ogni sera si improvvisa, si gioca con i clienti e si creano momenti unici.” È la complicità che si crea tra lui, gli altri camerieri, la clientela divertita a rendere il tutto ancora più coinvolgente: le battute, le imitazioni e gli scherzi sono ormai un marchio di fabbrica.

“Torna a Surriento” è anche pizzeria

Alla base di tutto, però, c’è sempre la qualità del cibo. La trattoria propone piatti tipici della tradizione sorrentina, preparati con ingredienti freschi e selezionati. “L’autentica cucina napoletana non è solo un piacere per il palato, ma anche un viaggio nei sapori della nostra terra” racconta Nicola.

Una tappa imperdibile a Sorrento

Che siate in Costiera per una vacanza o per un’occasione speciale, una cena alla Trattoria Torna a Surriento è un’esperienza da non perdere. “Qui non si viene solo per mangiare, ma per vivere un momento di pura gioia“ conclude Nicola. “E se vi capita di tornare a Sorrento, sapete già dove trovarci!”

Trattoria e pizzeria “Torna a Surriento”: dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria

Instagram: trattoriatornaasurriento

TikTok: tornaasurrientotrattoria

Website: tornaasurriento.it

Tel: +39 081 878 2301