L’inimitabile ricetta degli spaghetti alla Nerano di “Torna a Surriento”: ecco l’ingrediente segreto

Se ami gli spaghetti alla Nerano non puoi non fare un salto alla trattoria “Torna a Surriento”, nel cuore della Penisola Sorrentina: oggi Nicola e Roberta aprono la loro cucina per darci suggerimenti su come prepararla a casa buona come al ristorante (o almeno provarci!)

Spaghetti alla Nerano, la ricetta di “Torna a Surriento”

È uno dei piatti più amati dell’estate, simbolo della tradizione campana e delle giornate spensierate tra mare, sole e profumi d’orto: lo spaghetto alla Nerano non è solo un primo piatto, è un piccolo rito che celebra la semplicità della cucina mediterranea.

E se c’è un luogo dove questa ricetta prende vita in tutta la sua autenticità, è senza dubbio alla Trattoria Torna a Surriento, dove ogni piatto racconta una storia fatta di radici, stagioni, ironia e amore per la buona tavola.

Qui, immersi nel cuore della città ma con lo spirito allegro della Costiera, si prepara uno spaghetto alla Nerano che ha conquistato tutti, turisti e buongustai di passaggio. Ma qual è il segreto che rende questa versione così speciale? Scopriamolo, passo dopo passo.

Ingredienti semplici, ma solo se sono quelli giusti

Come ogni piatto della tradizione, anche la Nerano vive di equilibri delicati e scelte oculate. Alla Trattoria Torna a Surriento si parte da una selezione accurata di zucchine fresche di stagione, rigorosamente a km 0, raccolte nella penisola sorrentina e portate in cucina nel giro di poche ore. La base perfetta per un piatto estivo, leggero ma ricco di gusto.

Accanto alle zucchine, un altro protagonista: il Provolone del Monaco DOP, stagionato al punto giusto per fondersi senza coprire i sapori. A fare da collante, il classico spaghetto grosso, capace di raccogliere il condimento e restituirlo ad ogni forchettata. Poi basilico fresco e il gioco sembra fatto.

La preparazione: tra padella e magia

Il primo passo è affettare le zucchine sottilmente e friggerle in padella fino a quando non diventano dorate, ma ancora morbide.

Per questa ricetta l’olio resta rigorosamente in credenza: usate il burro, che va fatto sciogliere in padella abbracciando le zucchine e l’acqua di cottura.

Appena dorate si lasciano riposare qualche minuto, proprio come vuole la tradizione di Nerano, per far sì che rilascino tutto il loro aroma.

Nel frattempo si cuoce la pasta in abbondante acqua salata, ma si scola al dente e si trasferisce subito in padella, unendosi alle zucchine, un mestolo d’acqua di cottura ed una spolverata di Provolone del Monaco grattugiato. Qui entra in scena l’arte del cuoco: bisogna mantecare con pazienza, mescolando continuamente fino a ottenere una crema densa, profumata e irresistibile.

Un po’ di pepe nero, qualche foglia di basilico fresco, ed ecco servito il piatto che sa d’estate, di casa, di risate in compagnia.

E allora, qual è l’ingrediente segreto?

A questo punto penserete che il segreto sia nel formaggio, nella qualità delle zucchine o nella perfetta mantecatura. E in parte è vero: tutto è curato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso. Ma chi si siede ai tavoli di Torna a Surriento lo sa bene: c’è qualcosa che va oltre la tecnica e oltre gli ingredienti.

Il vero “ingrediente segreto” è l’atmosfera che si respira in Trattoria. È la simpatia contagiosa dello staff, la battuta pronta, l’accoglienza calorosa che fa sentire tutti a casa. È quella risata improvvisa che scoppia tra un piatto e l’altro, quel clima familiare e genuino che trasforma un semplice pranzo in un’esperienza da ricordare.

Per questo, più che raccontarla, la pasta alla Nerano di Torna a Surriento va assaggiata dal vivo, tra i sorrisi di chi la prepara con passione ogni giorno. Perché, in fondo, è proprio vero: certe ricette si capiscono solo quando si vivono.

Trattoria e pizzeria “Torna a Surriento”: dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria

Instagram: trattoriatornaasurriento

TikTok: tornaasurrientotrattoria

Website: tornaasurriento.it

Tel: +39 081 878 2301