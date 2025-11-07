Metti una serata in Trattoria: l’allegria incontra il sapore da “Torna a Surriento”

È la trattoria più allegra e vivace di Sorrento: tra porzioni abbondanti, sapori autentici e tanta voglia di sorridere, da “Torna a Surriento“ è sempre la serata giusta per far godere lo spirito e lo stomaco.

Da “Torna a Surriento”: si ritorna sempre dove si è stati bene!

C’è chi viene per i proverbiali gnocchi alla Sorrentina, per la pasta e patate con provola, chi per la parmigiana fumante o lo scarpariello, e da ormai un anno è segnata in rosso anche nell’agenda dei più esigenti buongustai della pizza.

Poi c’è chi torna semplicemente per ridere, per stare bene, per sentire quell’atmosfera che solo la Trattoria “Torna a Surriento” sa ricreare, nel cuore pulsante di Sorrento.

Qui, ogni sera, tranne il martedì, il profumo della cucina campana si mescola alle voci allegre dello staff. Poi c’è un rito che si rinnova ad ogni mancia: è l'”ammuina”, tra campanelle e trombette che squillano, una festa a metà tra un gol del Napoli e la Corrida della TV che rende partecipe l’intero locale della generosità tipica di chi si alza sazio e paga soddisfatto, consapevole di aver vissuto un’esperienza unica.

Tra i volti rossicci e sorridenti dei nordeuropei, gli sguardi sorpresi degli occhi a mandorla ma anche tantissimi affezionati clienti locali, quella campanella significa gioia: quella di aver donato, ancora una volta, una serata speciale.

Una trattoria che resta “popolare” al di là dei tempi, non soltanto per lo spirito conviviale ma anche per i prezzi accessibili, che invitano a tornare senza troppi pensieri.

Nicola e lo staff: energia, ironia e accoglienza partenopea

Alla guida di questo tempio della convivialità c’è Nicola, napoletano doc, vulcano di simpatia e battute pronte. A Roberta, invece, il compito di “regina dei fornelli”: tutto quello che esce dalla cucina è frutto della sua maestria.

Tra un piatto servito e una stretta di mano, Nicola non manca mai di scherzare con i clienti — i tifosi juventini il suo bersaglio preferito, presi in giro sempre con quell’ironia tipicamente napoletana che diverte senza mai oltrepassare il limite.

Attorno a lui, uno staff giovane, frizzante, multietnico, che trasforma ogni servizio in uno spettacolo di energia e passione.

È impossibile non sentirsi parte di una grande famiglia, anche se si parla una lingua diversa (e figuriamoci per chi parla napoletano…): chi entra da “Torna a Surriento” non è un semplice cliente, ma un ospite accolto con un sorriso e con porzioni così abbondanti che spesso restano a metà, sotto gli occhi sazi ed increduli di turisti da ogni nazione.

Una cucina di casa, tra piatti abbondanti e sapori sinceri

Dagli antipasti traboccanti ai primi della tradizione, fino ai secondi di mare e di terra, la Trattoria “Torna a Surriento” racconta la Campania, Napoli e la Penisola Sorrentina attraverso i suoi profumi più autentici.

Tutto è preparato con ingredienti freschi e genuini, nel rispetto della tradizione ma con quella leggerezza che rende ogni piatto irresistibile anche per chi è alla seconda — o terza — portata.

La pizzeria: il sabato sera perfetto tra gusto e leggerezza

Da oltre un anno, accanto alla trattoria, brilla anche la Pizzeria “Torna a Surriento“, che porta in tavola (ma anche da asporto) la stessa filosofia: ingredienti di prima scelta, un impasto leggerissimo e la passione di chi ama far star bene la gente.

Che sia una serata in coppia, una rimpatriata tra amici o un sabato sera senza troppi pensieri, qui tutto si adatta al tuo umore: basta scegliere un tavolo, ordinare una pizza fumante e lasciarsi contagiare dall’allegria.

“Torna a Surriento”, dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria

Instagram: trattoriatornaasurriento

TikTok: tornaasurrientotrattoria

Website: tornaasurriento.it

Tel: +39 081 878 2301