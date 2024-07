Da tempo è diventata una moda quella di mostrarsi mentre si impugna un’arma da fuoco (vera o finta che sia) e sparare. Allora dato che ormai sembra che quasi nessuno ci faccia più caso, c’è chi ha deciso di raddoppiare.

VIDEO/ Torre Annunziata, si fa riprendere mentre spara con due pistole ad altezza uomo

In un Reel, che diversi utenti hanno segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si vede un uomo, appena all’esterno di un androne, sparare con due pistole mentre qualcun altro lo filma.

Una sorta di cowboy dei nostri tempi in salsa Gomorra. Infatti ad accompagnare il filmato non poteva mancare l’immancabile colonna sonora neomelodica. È stato scelto, forse non casualmente, un brano di Anthony Ilardo, più volte collegato al clan De Martino di Ponticelli.

Come hanno spiegato gli utenti, il video sarebbe stato girato a Torre Annunziata.

“Se ci si sente forti e potenti impugnando e sparando con una pistola (che possa essere finta è solo un dettaglio) si hanno allora dei seri problemi per i quali neanche ‘uno bravo’ basterebbe a risolverli.

Siamo invasi da ragazzini che idolatrano boss e camorristi e inneggiano alla violenza. Come potrebbe essere altrimenti se sono gli adulti i primi a scimmiottare i costumi criminali e camorristici? E’ vero che questo succede in pratica da sempre ed è proprio per questo, avendola considerato una ‘normalità’, che il fenomeno ora è diventato incontrollabile e trova la sua massima espressione sui social network, in particolare su tiktok”-ha dichiarato Borrelli.