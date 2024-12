Quando apre il Maximall? Salta anche il weekend dell’Immacolata: la situazione

Sembrava tutto pronto per l’apertura del centro commerciale Maximall Pompeii a Torre Annunziata. “L’impero” costruito nella provincia di Napoli doveva aprire i battenti nelle scorse settimane, ma complici le tante problematiche sorte ha rinviato l’apertura al pubblico a data a destinarsi. Nonostante l’apertura alla stampa della settimana scorsa e una serie di annunci, rimane il mistero sulla struttura. Slittata anche la data del 7 dicembre, che era stata inizialmente indicata dopo il primo rinvio, salterà dunque il weekend dell’Immacolata.

La data di apertura del Maximall rimane un mistero, le ultime sul centro commerciale

Si sperava di avere il Maximall Pompeii in funzione già nei primissimi giorni di dicembre, sfruttando l’onda del Natale e la famosa “corsa ai regali” che contraddistingue questo periodo, ma almeno per ora non sarà così. Il comune di Torre Annunziata in merito non ha voluto rilasciare informazioni: fin quando non ci sarà il termine dei lavori, non potrà essere chiesto lo “sblocco” dell’autorizzazione all’apertura. Una grana non da poco per i tanti che inizieranno a lavorare nelle varie attività presenti all’interno del centro commerciale.

Dentro l’immensa struttura i cantieri sono ancora aperti. Si cerca di procedere nel modo più veloce e sicuro possibile, mentre i negozi continuano nel loro allestimento nella speranza di aprire nelle prossime settimane. In caso di apertura post feste natalizie, il danno economico potrebbe essere grande e per questo motivo si cercherà di portare a termine i lavori quanto prima. Anche sui social sorgono le prime critiche. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati una serie di video dove si mostravano tutte le problematiche del centro commerciale, che hanno alimentato e non poco l’ironia popolare. Si aspettano dunque informazioni ufficiali dagli organi competenti, in attesa di buone notizie per tutti.