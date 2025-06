VIDEO/ Bimbo alla deriva e nonna in balìa delle onde: doppio salvataggio nel Napoletano

Sotto il coordinamento del MRSC della Direzione Marittima di Napoli, l’equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuto prontamente a Rovigliano, tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, per salvare un bambino trascinato al largo su un materassino gonfiabile a causa del vento forte e della corrente.

Accortasi del pericolo, la nonna del bambino si era lanciata in mare nel tentativo di soccorrerlo, senza però riuscire a raggiungerlo, finendo anch’essa in difficoltà.

Avvistati dalla motovedetta, i militari hanno immediatamente tratto in salvo la donna. Uno dei soccorritori si è poi tuffato in acqua per raggiungere e recuperare il bambino ancora sul materassino. Entrambi sono stati messi in sicurezza a bordo e trasportati rapidamente al porto di Torre Annunziata, dove sono stati affidati al personale sanitario del 118, sotto la supervisione degli operatori della Guardia Costiera locale.

Nel frattempo, il nonno, rimasto in spiaggia ad assistere alla scena, ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso dai medici allertati dalla Guardia Costiera.