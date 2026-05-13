“Lo stadio ha tremato”, Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision: Vienna balla e canta Per sempre sì

Si è rivelata un successo l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026: con la sua Per Sempre Sì ha fatto ballare e scatenare la platea di Vienna.

Sal Da Vinci all’Eurovision: Vienna balla e canta Per sempre sì

Il cantante partenopeo, vincitore del Festival di Sanremo e già in finale all’Eurovision, ha rappresentato l’Italia nel corso della prestigiosa gara internazionale, mettendo in scena sul palco un vero e proprio matrimonio, affiancato da ballerini professionisti.

Una esibizione che già con le anticipazioni girate sui social era diventata virale e che, sulla scia di quel coinvolgimento, dal vivo ha fatto letteralmente impazzire il pubblico. “Lo stadio ha tremato, voce pulita, esibizione pazzesca, noi abbiamo cantato e ballato. Siamo davvero in buone mani” – ha detto Elettra Lamborghini che ha commentato la serata sulla Rai.

“Sono emozionato, accellerato, tremo un po’. Il pubblico è caloroso e tutti cantavano la mia canzone, quindi sono davvero contento. Mescolare le culture attraverso la musica è qualcosa di meraviglioso. Qualcuno danzava anche la coreografia di Per sempre sì, è bellissimo” – ha dichiarato Sal Da Vinci dopo l’esibizione.

L’artista napoletano tornerà sul palco dell’Eurovision per la finale della kermesse, in programma il 16 maggio, che sarà trasmessa su Rai 1. La proclamazione del vincitore verrà fatta intorno alle 1:00.

