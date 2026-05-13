Lacrime e dolore, Alessia non ce l’ha fatta: è morta a 8 anni la piccola guerriera del Sud

Questa mattina una drammatica notizia si è diffusa sui social: la piccola Alessia, la bambina siciliana di soli 8 anni, malata di tumore, non ce l’ha fatta. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte a seguito del peggioramento delle sue condizioni.

Alessia non ce l’ha fatta: addio alla bambina malata di tumore

La sua storia era entrata nel cuore di tutti. L’Italia intera, in queste ultime settimane, ha seguito gli aggiornamenti postati dalla madre della piccola, attraverso la pagina Facebook a lei dedicata. Non sono mancate preghiere e donazioni a supporto della famiglia che avrebbe tentato addirittura cure alternative per salvare la piccola.

Alessia si sarebbe ammalata per la prima volta quando aveva pochi anni. Il suo soprannome “guerriera” nasce proprio dalla sua forza di combattere e reagire, pur trovandosi ad affrontare la più grande battaglia ad una età che dovrebbe regalare soltanto spensieratezza e sorrisi, luna park e bambole, non ospedali e flebo.

“Esiste un finale diverso. Uno in cui tu non te ne sei mai andata. E sei rimasta con noi, con le luci dello stadio riflesse negli occhi mentre entri in campo con i ragazzi, o lassù in curva mentre canti con tutto il fiato che hai. Questo finale, se vogliamo, è ancora possibile, finché ognuno di noi porterà il tuo sorriso nel cuore. Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre” – si legge nel saluto del Palermo F.C.

La piccola era, infatti, una grande tifosa della squadra palermitana e più volte aveva accompagnato i calciatori in campo. Fissa, poi, la sua presenza tra gli spalti per fare il tifo, in compagnia della sua inseparabile mamma. La camera ardente per dare l’ultimo saluto alla piccola Alessia sarà allestita proprio allo stadio.