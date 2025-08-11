Drammatico incidente in autostrada all’uscita di Torre Annunziata: morta una donna

Grave incidente questa mattina lungo l’autostrada Napoli-Salerno, in direzione sud, nei pressi dell’uscita Torre Annunziata Scavi. Nello scontro, avvenuto poco prima delle 11, sono rimasti coinvolti più veicoli, tra cui un’auto e una moto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale di Autostrade, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Angri. A causa dell’impatto, una donna ha perso la vita sul colpo, mentre un uomo, anch’egli in sella a una moto, ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, il tratto autostradale verso Salerno è stato chiuso, con uscita obbligatoria e deviazione del traffico lungo le strade cittadine di Torre Annunziata. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.