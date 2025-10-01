Madonna della Neve, Torre Annunziata si rifà il look: 8 giorni di divieti per tagliare gli alberi

A Torre Annunziata, in occasione delle celebrazioni per la Madonna della Neve, dal 2 al 10 ottobre vige divieto di sosta e fermata sul Corso Vittorio Emanuele III e Corso Umberto I.

Divieti di sosta in centro, Torre Annunziata si prepara alla Madonna della Neve

In occasione della festa patronale del 22 ottobre: la Madonna della Neve, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, in sinergia con l’assessore Daniele Carotenuto, ha predisposto una serie di interventi di potatura degli alberi nelle due vie principali che accolgono il quadro della Vergine Bruna.

La decisione è presa a seguito di lamentele da parte dei cittadini, che lo scorso anno a causa di alcuni alberi non sono riusciti a vedere agevolmente tutto il corteo.

Quest’anno, preventivamente, per consentire alla città di accogliere al meglio la propria patrona e per il regolare servizio di manutenzione del verde sono previsti 8 giorni di lavori.

Giorni e luoghi del divieto

Solo il giorno 2 ottobre dalle ore 7.30 alle ore 16, vige il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati del corso Vittorio III. Il divieto è esteso anche per l’intersezione con via Poerio e via Talamo.

Pe i giorni dal 3 al 10 ottobre, il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata vige dalle ore 7.30 alle 16. Il giorno 3 e 4 ottobre sono comprese le intersezioni di via dei Mille e via Poerio. Via Poerio lato sinistro per il giorno 3 ottobre e il lato destro per il giorno 4.

Il 6 e 7 ottobre dalle ore 7.30 alle 16 sono comprese le intersezioni via Vesuvio e via dei Mille. L’ 8 ottobre dalle 7.30 alle 16 divieti estesi con le intersezioni con via Alfani e via Vesuvio.

Il 9 ottobre dalle ore 7.30 alle 16, il divieto comprende le intersezioni via Maresca e via Alfani. Il 10 ottobre dalle 7.30 alle 16, il divieto è sul tratto compreso tra il civico n. 221 e l’intersezione con via Gambardella. Informazioni più dettagliate ed eventuali aggiornamenti sono reperibili sulle pagine social del Comune di Torre Annunziata.