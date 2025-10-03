Torre Annunziata ricerca partner per la nascita di uno sportello arcobaleno

A Torre Annunziata nasce l’idea di uno sportello arcobaleno promosso dall’Ambito Sociale N30, che si pone contro ogni forma di discriminazione.

Il Comune è attualmente impegnato nella ricerca di partner per avviare e rafforzare uno spazio dedicato all’ascolto e al supporto, con l’obiettivo di offrire aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio o emarginazione.

L’iniziativa di sportello arcobaleno: ascolto e formazione

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare discriminazioni e violenze legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, attraverso l’istituzione di un punto di ascolto e supporto accessibile, inclusivo e strutturato.

Lo sportello sarà uno spazio sicuro per tutte le persone che vivono situazioni di vulnerabilità sociale, vittime di esclusione, pregiudizi o discriminazioni. Oltre all’ascolto, fornirà informazione, orientamento e sostegno psicologico, in una logica di accoglienza e tutela dei diritti civili.

L’iniziativa punta a rafforzare la rete territoriale di protezione e sensibilizzazione, promuovendo inclusione sociale, pari opportunità e dignità, rappresentando quindi un passo concreto verso l’inclusione e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

In un momento storico in cui i diritti non possono essere dati per scontati, l’iniziativa del Comune di Torre Annunziata segna una direzione chiara: costruire spazi sicuri, visibili e riconosciuti, per tutte le persone, senza distinzioni, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel sociale.

La ricerca di partner

l’Ente si rivolge agli organismi del Terzo Settore con esperienza documentata nel settore, nel campo delle discriminazioni e del supporto alle persone LGBTQ+.

Il Comune valuterà le proposte secondo criteri di qualità, competenza e capacità organizzativa, al fine di individuare un partner idoneo alla gestione dello sportello e allo sviluppo di attività di prevenzione e contrasto alla discriminazione sul territorio.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it entro l’8 ottobre.

Tutti i requisiti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Torre Annunziata.