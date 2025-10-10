Boscotrecase, il Pronto Soccorso in riapertura: sostegno da Torre Annuziata

“La riapertura del presidio è una priorità assoluta”: è questa la posizione espressa dal Comune di Torre Annunziata a margine dell’incontro tenutosi l’8 ottobre con i vertici dell’ASL Napoli 3 Sud, per discutere del futuro del Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase.

L’incontro con il direttore Russo

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il presidente del Consiglio Comunale Davide Alfieri e una delegazione di consiglieri composta da Anella Monaco, Clelia Sansone, Francesca Caso, Raffaele De Stefano, Maurizio Palumbo, Lucio D’Avino e Salvatore Monaco. A riceverli, il direttore generale dell’ASL Giuseppe Russo e il direttore del personale Giuseppe Esposito.

Resta l’ostacolo personale: i concorsi vanno deserti

Al centro del confronto, la necessità di restituire il servizio sanitario alla cittadinanza. Sebbene non sia stata ancora fissata una data ufficiale per la riattivazione del presidio, l’intenzione condivisa è quella di procedere con determinazione.

I principali ostacoli restano la grave carenza di personale sanitario e la difficoltà nel reperirne attraverso i concorsi pubblici, spesso andati deserti. Nonostante ciò, i segnali raccolti nel corso della riunione lasciano ben sperare: si continua a lavorare per raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile.

Un elemento positivo è rappresentato dall’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso, ormai prossimi alla conclusione.

Le dichiarazioni sul progetto futuro del Pronto Soccorso

Dal confronto è emerso un quadro complessivamente positivo e ricco di prospettive. Il Direttore Generale Giuseppe Russo ha illustrato i progressi già avviati per il potenziamento dell’ospedale di Boscotrecase, con interventi strutturali e tecnologici in più reparti.

In particolare, è in arrivo un robot chirurgico di ultima generazione per il reparto di chirurgia generale, che consentirà di affrontare operazioni complesse con maggiore precisione e sicurezza.

Tra i reparti chiave nel processo di rilancio figurano anche la cardiologia, già nodo strategico della rete regionale, e la pneumologia, che ha visto un rafforzamento delle attività cliniche. In parallelo, si lavora al potenziamento del reparto di ortopedia, a conferma della volontà di consolidare e ampliare l’offerta sanitaria dell’intera struttura ospedaliera.

“Abbiamo registrato un chiaro interesse nel valorizzare e mantenere attiva la struttura di Boscotrecase — si legge nella nota congiunta diffusa da sindaco e consiglieri comunali di Torre Annunziata — così come una forte disponibilità da parte della direzione dell’ASL a impegnarsi concretamente per superare le criticità ancora presenti”.

“Resteremo vigili e determinati a sostenere ogni iniziativa utile alla riapertura del Pronto Soccorso e al rilancio dell’intero presidio ospedaliero. La salute dei cittadini resta la nostra priorità”, conclude la nota.