Mattinata nera, due incidenti a Torre Annunziata: un morto e diversi feriti

Una mattina tragica quella del 15 ottobre a Torre Annunziata dove nel giro di poche ore si sono verificati due incidenti nello stesso luogo, uno con esito mortale.

I motivi dei due incidenti a Torre Annunziata

Nelle prime ore del mattino un 50 enne alla guida di un furgone avrebbe accusato un improvviso malore, sul tratto di strada poco dopo il passaggio a livello di Rovigliano.

Con grande lucidità il conducente è riuscito ad accostarsi a bordo della carreggiata evitando di coinvolgere altri veicoli, come riportano le fonti: nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per l’uomo il malore è stato fatale.

Poche ore dopo sullo stesso tratto di strada un camion e un’auto si sono scontrati: secondo quanto riportato nonostante l’impatto violento le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi.

Le cause dell’incidente ancora non sono certe e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza le dinamiche di entrambi gli incidenti.