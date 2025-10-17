Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Mattinata nera, due incidenti a Torre Annunziata: un morto e diversi feriti

Ott 17, 2025 - Enza Gallo

Torre Annunziata

Una mattina tragica quella del 15 ottobre a Torre Annunziata dove nel giro di poche ore si sono verificati due incidenti nello stesso luogo, uno con esito mortale.

I motivi dei due incidenti a Torre Annunziata

Nelle prime ore del mattino un 50 enne alla guida di un furgone avrebbe accusato un improvviso malore, sul tratto di strada poco dopo il passaggio a livello di Rovigliano.

Con grande lucidità il conducente è riuscito ad accostarsi a bordo della carreggiata evitando di coinvolgere altri veicoli, come riportano le fonti: nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per l’uomo il malore è stato fatale.

Poche ore dopo sullo stesso tratto di strada un camion e un’auto si sono scontrati: secondo quanto riportato nonostante l’impatto violento le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi.

Le cause dell’incidente ancora non sono certe e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza le dinamiche di entrambi gli incidenti.

Tag
incidente mortaleincidente stradale
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI