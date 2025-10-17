Vesuvio Live

Premio Oplonti 2025: Torre Annunziata premia Francesca Albanese, Enzo Iacchetti e Fiammetta Borsellino

Ott 17, 2025 - Giuseppe Mennella

Si è ufficialmente aperta la prima edizione del Premio Oplonti – Siamo gocce dello stesso mare, manifestazione ideata da Marisa Laurito in collaborazione con il Comune di Torre Annunziata e con il sostegno della Regione Campania.

Premio Oplonti a Francesca Albanese, Fiammetta Borsellino ed Enzo Iacchetti

Tre figure di profilo nazionale – Francesca Albanese, Fiammetta Borsellino e Enzo Iacchetti – saranno tra i destinatari del Premio, per il loro contributo nel campo dei diritti umani, della legalità e dell’impegno sociale.

La cerimonia di premiazione è prevista per venerdì 24 ottobre, alle ore 20, presso il Cineteatro Nexus – Maximall di Pompei.

Nella giuria, personalità legate al mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni, tra cui Corrado Cuccurullo (sindaco di Torre Annunziata), Ileana Del Bello (Amnesty International Italia), Giuseppe Giulietti (Articolo21), Paolo Siani (Fondazione Giancarlo Siani), Nino Daniele (ANPI Napoli Centro) e Annella Prisco.

L’impegno per i diritti umani chiude i festeggiamenti per la Madonna della Neve

Il Premio — introdotto con la processione della Madonna della Neve, che si terrà il 22 ottobre alle ore 9, e la celebrazione eucaristica presieduta per la prima volta dal Cardinale Domenico Battaglia — si inserisce in un programma ricco di eventi culturali.

Il 23 ottobre, nella Villa Comunale di Torre Annunziata, è atteso un concerto di Tullio De Piscopo alle ore 21, seguito da uno spettacolo pirotecnico.

I riconoscimenti verranno assegnati in differenti sezioni: Francesca Albanese sarà premiata per la sua attività come relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi e per il suo impegno nella denuncia delle violazioni dei diritti umani; Fiammetta Borsellino per il suo operato nella promozione della legalità e della cultura civile; Enzo Iacchetti per il suo attivismo sociale.

Dai diritti umani alla legalità: riconoscimento in memoria di Siani

In occasione del Premio verranno inoltre ricordati Giancarlo Siani, a 40 anni dal suo assassinio, e saranno consegnati riconoscimenti a protagonisti del territorio locale nelle categorie Giornalismo, Difesa del Territorio e Artisti impegnati nel sociale.

“Siamo gocce dello stesso mare” vuole essere un simbolo: celebrare le persone che incarnano valori condivisi e dare voce al territorio attraverso il contributo di figure che, ciascuna a suo modo, operano per un’Italia più giusta.

