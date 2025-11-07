Torre Annunziata, una “stesa” in pieno centro: panico tra la folla sul Corso

Paura e spari nel cuore di Torre Annunziata: una “stesa” in piena regola con quattro colpi di pistola indirizzato contro un’auto.

Torre Annunziata, spari tra la folla

Ieri sera, 6 novembre 2025, poco dopo le 20, una raffica di colpi ha rotto la calma del corso Vittorio Emanuele, a due passi da piazza Cesaro a Torre Annunziata, in una zona dove a quell’ora si passeggia, si fa la spesa o semplicemente si respira un po’ d’aria di città. Ma ieri sera l’aria sapeva di polvere da sparo.

Almeno quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro un’auto parcheggiata a bordo strada. L’eco dei proiettili, poi il panico immediato che ne è seguito. Urla, gente che corre, saracinesche che si abbassano in fretta: il copione della paura che Torre Annunziata ricorda e non vuole rivivere.

Quattro colpi contro un’auto, si indaga

La Polizia, intervenuta subito sul posto, ha eseguito i rilievi e sta indagando per risalire all’intestatario della vettura e a un possibile movente del raid.

Nessun ferito, ma il messaggio — come spesso accade in questi episodi di “stese” — sembra chiaro: un avvertimento, un segnale, forse un regolamento di conti maturato nel sottobosco criminale della città.

Un gesto che riporta a troppe notti buie di violenza e terrore, mentre Torre Annunziata oggi più che mai vuol parlare di progetti di rinascita.

Eppure accade ancora, a pochi metri da bar e famiglie, al centro di una città che cerca di rialzarsi, spiccare il volo, ma che al rumore dei colpi si scopre ancora ostaggio della paura.