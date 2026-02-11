In occasione di Carnevale 2026 previsti due appuntamenti a Torre Annunziata per bambini e famiglie.

Animazione e show: il programma

Domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026, due appuntamenti in occasione di Carnevale 2026. L’Amministrazione Comunale ha organizzato due diversi momenti per i bambini e le famiglie

Domenica 15 febbraio 2026 in villa Parnaso sarà allestito il villaggio dei dinosauri, dalle 10 alle 13, con animazione, baby dance, trucchi, giochi gonfiabili e attrazioni a tema dinosauri.

Il secondo appuntamento è previsto per martedì 17 febbraio 2026 dalle 16 alle 20 a Rovigliano, nei pressi della Chiesa di San Michele Arcangelo. L’animazione per i bambini e le famiglie sarà arricchita da spettacolo di fuoco, gonfiabili, clown e bolle di sapone.

