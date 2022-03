Festa a Torre del Greco: nonna Vittoria ha compiuto 100 anni

Torre del Greco – Festa nella città corallina per i cento anni di nonna Vittoria. Il sindaco Giovanni Palomba le ha consegnato una targa il giorno del suo compleanno, festeggiato con l’affetto dei figli, di undici nipoti e dodici pronipoti.

Il primo cittadino ha portato alla festeggiata gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità dei torresi. Giovanni Palomba ha regalato alla signora Vittoria una targa ricordo, posando con lei per la foto di rito. Per la neo-centenaria nonna di Torre del Greco, residente in zona Vesuviana, anche tanti sorrisi e abbracci, con torta, pasticcini e spumante. Secondo nonna Vittoria il segreto di tale longevità è reagire con forza d’animo e con la preghiera alle tante avversità e ai dolori della vita, rifugiandosi sempre nell’amore dei suoi cari.