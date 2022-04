Torre del Greco, giovane travolto dal treno della Circumvesuviana: è grave

Torre del Greco. Ieri pomeriggio, intorno alle 19, un giovane è stato travolto da un treno della Circumvesuviana, all’altezza della stazione di via del Monte.

Torre del Greco, giovane travolto da un treno

Ora è ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli con fratture ad entrambe le gambe e contusioni varie. Il convoglio era partito da Napoli alle 18.34 ed era diretto a Sorrento. Si indaga sul caso per capire cosa sia successo e gli inquirenti non escludono che il giovane stesse camminando lungo i binari per raggiungere la zona del quartiere Sant’Antonio.

Sul posto è giunta subito un’ambulanza del 118, carabinieri e polizia. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale del Mare: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Continuano le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.