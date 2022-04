TORRE DEL GRECO – In occasione della Santa Pasqua, la prima dopo due anni da poter festeggiare senza le restrizioni dovute al covid, si aspetta la chiesa gremita di fedeli. Per questo il Presidente dell’Unione Cattolica Operaia “Maria SS. dell’Arco e San Vincenzo Romano” ha chiesto all’amministrazione comunale di lasciare dello spazio per chi vuole partecipare al rituale del pellegrinaggio.

TORRE DEL GRECO, STRADE CHIUSE PER PASQUA

Una richiesta che è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale che fa sapere:

In considerazione della nota prot. n. 19379 del 11.04.2022 con la quale il Presidente dell’ Unione Cattolica Operaia “Maria SS. dell’Arco e San Vincenzo Romano” – in occasione della Santa Pasqua richiede una adeguata disciplina della circolazione veicolare, nelle zone vicine alla propria sede per il rituale pellegrinaggio, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1472 del 14 Aprile 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

CORSO UMBERTO I: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta entrambi i lati della carreggiata con rimozione forzata, il giorno 17 Aprile 2022 dalle ore 19.00 alle ore 23.00;

VIA BEATO VINCENZO ROMANO: divieto di circolazione veicolare – eccetto residenti e mezzi autorizzati – dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

PERCORSO ALTERNATIVO

Il comune fornisce anche un percorso alternativo:

“Si precisa, altresì, che il percorso alternativo individuato è: Via Comizi, Via Fontana, corso Garibaldi, via XX Settembre, piazza Luigi Palomba“.