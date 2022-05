Quali sono i servizi gratuiti garantiti dai Caf ai cittadini? La risposta a questa domanda non è univoca o, meglio, non trova la medesima replica e attuazione in tutti i Centri di Assistenza Fiscale, nonostante le norme guida siano comuni. Non pochi di questi uffici, infatti, richiedono una ricompensa monetaria per l’emissione o la realizzazione di documenti e pratiche che dovrebbero essere erogate gratuitamente.

I servizi erogati dai Caf gratuitamente

I Caf & Patronato offrono assistenza per svolgere qualsiasi pratica previdenziale, fiscale o per risolvere un problema lavorativo, prevedendo l’erogazione dei seguenti servizi gratuitamente: Assegno e pensione di invalidità civile, Indennità di frequenza, Indennità di accompagnamento, Assegno ordinario di invalidità, Pensione di inabilità, Rinnovo IO, Pensione di vecchiaia, Pensione anticipata, Pensione quota 100, Assegno sociale, Pensione ai superstiti, Ricostruzione contributiva, NASPI, Rimpatrio, Richiesta estratto contributivo, Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, Assegno unico, Modello unico, Modello Isee, Bonus bebè, Bonus 800 euro, Maternità comunale, Assegno unico familiare 3 figli minori.

Diversamente, gli unici servizi che richiedono un pagamento sono: Modello 730, Pratiche di successione, Contratto di fitto e SPID.

A chi rivolgersi a Torre del Greco? Il Caf & Patronato Gruppo PINTO: servizi online e coupon

Sito a Torre del Greco in Via Purgatorio 25, il Centro Assistenza Finanziaria Gruppo PINTO costituisce dal 2004 un punto di riferimento per la popolazione circostante. “Il mio lavoro nasce dalla passione e dalla voglia di poter aiutare gli altri e di avere costante contatto con il pubblico” afferma Rosario Pinto, il fondatore del Caf & Patronato Gruppo PINTO.

Poi prosegue: “Ho iniziato la mia formazione a 22 anni. Subito ho scoperto le più tristi problematiche che alcune persone sono costrette ad affrontare. Ciò mi ha motivato ad andare avanti, facendo nascere in me la voglia di aiutare il prossimo con il mio lavoro. Con il tempo è cresciuta anche la volontà di mettermi in proprio, ponendomi al servizio della popolazione della mia terra: così ho creato nel 2004 il Caf & Patronato Gruppo PINTO a Torre del Greco“.

“Negli anni mi sono guadagnato la stima dei miei clienti, diventando un punto di riferimento e una spalla su cui contare: questo è il valore umano che rende il mio lavoro la mia più grande passione”. Ma soprattutto Rosario Pinto ha voluto fornire un servizio innovativo ai suoi fruitori: “Quando pensiamo ai Caf subito ci vengono in mente le lunghe file fuori gli uffici. Ho voluto garantire un servizio in loco rapido e impeccabile, ma anche e soprattutto la possibilità di poter accedere a tutte le pratiche comodamente da casa“.

Infatti, il Caf & Patronato Gruppo PINTO ha creato un portale online sul quale potersi registrare con semplici passaggi e poter accedere all’erogazione di tutte le pratiche, avendo in massimo 48 ore l’invio dei propri documenti. “È un servizio comodo e veloce, che consente di richiedere le pratiche necessarie comodamente da casa, attraverso uno smartphone o un computer”.

