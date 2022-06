Torre del Greco, ai Molini Marzoli il libro per bambini che non finisce mai

Torre del Greco – Cosa hanno in comune le parole sostenibilità, educazione civica e magia? Lo svelerà martedì 14 Giugno Andrea Speranza, Founder e Ceo della Start-up Zeronetto, presso i locali dell’Incubatore di Imprese Stecca. ZeroNetto è una piattaforma educativa che tratta temi di sostenibilità ambientale e sviluppo sociale, rivolgendosi ai piccoli lettori, dai 5 ai 10 anni, e ai loro genitori.

Durante l’evento si potranno acquistare le prime copie di “Gigi e la Forza di Volontà”, un libro straordinario con istruzioni d’uso, primo progetto editoriale di ZeroNetto. Un testo “magico” che grazie ad uno studio metodologico di design thinking applicato offre più modalità e occasioni di utilizzo, allungandone il ciclo di vita e rendendolo potenzialmente infinito.

Andrea Speranza è anche la penna che scrive le avventure del Granchietto Gigi, mentre le illustrazioni sono a cura di Harsh Barve che non solo è un talentuoso e giovane disegnatore indiano ma è anche figlio adottivo di Andrea. Nel complesso il progetto editoriale è un piccolo sogno che i due hanno custodito da tempo e che ora stanno realizzando insieme, muovendosi con passione e tenacia nel difficile mondo editoriale.

Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio il progetto e, nelle intenzioni dell’organizzazione, una festa per genitori e bambini, scuole, curiosi, attivisti di sostenibilità, tutti coinvolti in un gioioso pomeriggio di partecipazione! L’evento di martedì 14 giugno prepara il lancio della campagna di crowdfunding sul sito numero uno al mondo per progetti innovativi, Kickstarter.

RIEPILOGO INFO

Location Evento: Stecca Via Calastro 10 c/o Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco.

Quando: Martedì 14 Giugno dalle 18.00 alle 20.30

Contatti: www.zeronetto.it; info@zeronetto.it; Facebook e Instagram.