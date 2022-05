Può un libro non esaurire mai i suoi racconti? La spontanea risposta a questa domanda sembra univoca e negativa. Infatti, siamo comunemente abituati alla concezione di libro come un oggetto finito, che ha un numero di pagine precisamente numerate, con un inizio, uno svolgimento, ma soprattutto una fine. Eppure, un testo per bambini dai 5 ai 10 anni che non smette mai di allietare i suoi piccoli lettori esiste ed è nato a Torre del Greco: Gigi e la Forza di Volontà.

Gigi e la Forza di Volontà non è un comune libro: è un testo magico, che parte dallo strumento di formazione più utilizzato dai bambini, ampliandone le funzionalità grazie ad uno studio metodologico di design thinking applicato che offre più modalità e occasioni di utilizzo, allungandone il ciclo di vita e rendendolo potenzialmente infinito.

Storie avventurose che toccano la vasta gamma di emozioni umane, rispetto della natura, sostenibilità, educazione civica e giochi di magia, sono il mix, tra cartaceo e supporto digitale, che rende le avventure ambientate sul litorale campano del simpatico granchio protagonista un momento di gioco, ma soprattutto istruzione per i piccoli fruitori.

Questa innovativa concezione di libro e strumento educativo è stata ideata dalla Zeronetto, una piattaforma di educazione che tratta temi di sostenibilità ambientale e sociale, rivolgendosi ai piccoli lettori e ai loro genitori.

Il viaggio in India: il libro nato dal legame tra un padre e i suoi figli adottivi

“Gigi e la Forza di Volontà nasce da un viaggio perfetto“ dichiara Andrea Speranza, lo scrittore e ideatore del magico libro per bambini. Poi prosegue: “Era la primavera del 1997, avevo 19 anni, quando i miei zii mi prospettarono la possibilità di fare da interprete di lingua inglese per un gruppo di commercianti in partenza per l’India. Accettai!”.

“Arrivai nella regione del Rajasthan, a Jaipur. Una mattina, privo di vincoli lavorativi, decisi di esplorare la città. Siete mai stati in India negli anni ‘90? Sensazioni tanto belle quanto struggenti. Sullo stremo delle forze a causa del caldo e del disorientamento, mi ritrovai innanzi un cancello che proteggeva un giardino privato, in cerca di indicazioni per ritrovare la via verso il mio hotel. Sopraffatto dalla fatica svenni“.

E quasi come l’incipit del viaggio ultraterreno dantesco, dallo smarrimento di Andrea inizia una delle esperienze più belle e significative della sua vita, che lo hanno portato alla stesura del suo libro: “Mi svegliai in una sala d’attesa e, grazie a una scritta, capii dove ero: SOS Children. Ero in orfanotrofio! Tra quelle mura conobbi una piccola neonata, abbandonata pochi giorni prima: si chiama Shraddha. Segnato da quell’incontro, dopo anni sono riuscito ad adottarla a distanza, diventando suo padre”.

Dieci anni dopo Andrea è tornato in india e su richiesta di Shraddha ha adottato anche i suoi fratelli, conoscendo Harsh: il più piccolo della famiglia animato da una forte passione per il disegno. “Harsh ha un desiderio, ovvero quello di diventare un grande disegnatore. Quando mi sono imbarcato in questo nuovo progetto editoriale la mia prima volontà è stata naturalmente quella di coinvolgere in pieno le grandissime capacità di mio figlio Harsh”.

E proprio dall’incontro delle passioni di un padre e un figlio nasce Gigi e la Forza di Volontà:“Un nostro piccolo sogno che si sta avverando e che nutriamo da tempo”. Il magico libro verrà presentato il 9 giugno 2022 a Torre del Greco presso La Stecca (Via Calastro, 8, Torre del Greco) dalle ore 18:00 alle ore 20:00, con ingresso gratuito e preferibilmente previa prenotazione alla mail info@zeronetto.it. In tale occasione sarà possibile acquistare fisicamente Gigi e La Forza di Volontà, diversamente le copie saranno prossimamente online sul sito www.zeronetto.it.

Riepilogo info:

Chi: Gigi e la Forza di Volontà;

Cosa: libro per bambini scritto da Andrea Speranza ed edito da Zeronetto;

Evento: presentazione e vendita il 9 giugno 2022 presso La Stecca (Via Calastro, 8, Torre del Greco);

Dove: prossimamente acquistabile online su www.zeronetto.it;

Pagine social: Facebook e Instagram.