Torna Mercatorre: un mercato vintage in stile londinese con street food e musica dal vivo

Mercatorre torna con la sua seconda edizione che si terrà domenica 19 giugno 2022, dalle ore 10 alle 22. CoBar e Stecca apriranno le porte degli ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco per ospitare la fiera dedicata al Vintage e al Retrò, in particolare con stand dedicati ai vinili usati, al modernariato, all’abbigliamento e all’oggettistica sia industriale che artigianale. Vi saranno inoltre spazi con street food, un’area sport per bambini, un DJ set durante tutta la giornata e in serata un live acustico.

CoBar Stecca: cos’è

CoBar Stecca non è solo un coworking, ma soprattutto una community di professionisti e un incubatore dove nascono nuove idee. Un luogo dove lavorare sorseggiando un caffè, seguire un corso di aggiornamento o dove offrire un pranzo – a base di ingredienti e ricette tipiche del territorio – ai propri clienti, ma anche una vera e propria community di innovatori. Il CoBar è lo spazio ideale per conoscersi e iniziare a condividere i propri progetti e le proprie idee in modo nuovo e informale, dove stringere relazioni e rapporti tra persone “dal vivo” ma con strumenti innovativi di digital utilities.

Per accedere al network di Stecca bisogna solo registrarsi al bancone. Mentre sei nel CoBar registrandoti tramite l’app Stecca puoi accedere ad un portale per condividere, socializzare e chattare in tempo reale creando la tua rete di contatti. Potrai proporre le tue idee o consultare le offerte di lavoro dei soci, i progetti attivi e tutte le novità della community di Stecca, mentre con l’app in mobilità inoltre potrai aggiornare il tuo profilo e farti contattare dai soci, ovunque tu sia. L’iscrizione è gratuita, così come l’accesso al CoBar: paghi solo quello che consumi e hai accesso senza limiti di tempo al servizio di internet veloce.