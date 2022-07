Sarà un’estate piena di eventi a Torre del Greco. È infatti partita lo scorso fine settimana, nella suggestiva cornice di Villa Macrina, la rassegna teatrale “E-state in Villa” 2022.

TORRE DEL GRECO SI TRASFORMA IN UN TEATRO A CIELO APERTO CON E-STATE IN VILLA

Ad inaugurare la Kermesse artistica, nel giardino dell’ottocentesca villa vesuviana di via Nazionale, che vedrà il “Teatro” protagonista per tutto Luglio, la tre giorni della compagnia “Gianni Pernice” esibitasi alla presenza di un foltissimo pubblico, da venerdì 01 Luglio a domenica 03 Luglio con la commedia “Terno Secco”.

Gli eventi, patrocinati dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato Cultura ed eventi, guidato dal Vicesindaco Enrico Pensati – prevedono, infatti, l’intero mese animato da diverse compagnie teatrali della città, che porteranno in scena – ogni fine settimana – molteplici espressioni artistiche e teatrali.

“Torre del Greco – dichiara l’Assessore Enrico Pensati – ha un’antica e consolidata tradizione teatrale. Abbiamo ritenuto, pertanto, prioritario inaugurare il calendario degli eventi estivi, in città, iniziando proprio con una kermesse che valorizzasse il continuo e pregevole impegno che tante realtà culturali e compagnie teatrali operano sul nostro territorio, nel solo intento di sensibilizzare al gusto ed all’educazione teatrale. Tantissimi sono, tuttavia, gli eventi immaginati dall’amministrazione comunale che arricchiranno, con tantissime date ed appuntamenti il periodo estivo a quanti cittadini decideranno di restare in città”.

Soddisfazione per E-state in villa anche nelle parole del primo cittadino di Torre del greco:

“Villa Macrina – le parole del sindaco Giovanni Palomba – si configura sempre di più come location privilegiata per ospitare ed accogliere la cultura e le espressioni culturali del nostro territorio. Una duplice operazione, quella realizzata dall’Amministrazione che ci consente ad un tempo di riqualificare un pezzo considerevole del patrimonio architettonico della città, aprendolo alla gente ed ai cittadini, e, soprattutto ci consente di coinvolgere in modo attivo e diretto le zone periferiche della città”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Così, prossimi appuntamenti teatrali in calendario sono:

08-09-10 Luglio: “Il Teatro di Donna Peppa”;

17 Luglio: “Ladri di copioni”;

23-24 Luglio: “Teatro club di Gino Roma”.