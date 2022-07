La sedazione cosciente, basta dolore e ansia dal dentista: cos’è e come funziona

Spesso molte persone hanno il timore di recarsi dal dentista per paura di provare dolore durante i trattamenti. Questo atteggiamento, che appartiene ai bambini così come agli adulti, ha l’effetto di abbassare la soglia del dolore e dunque aumentare la sua percezione anche in presenza di un contatto minimo. Un meccanismo psicologico che oggi il dottor Giovanni Sansone combatte efficacemente e lo aggira grazie alla sedazione cosciente, una pratica sicura e semplice da attuare dove – mediante l’inalazione di un gas medicale – si provoca nel paziente uno stato di calma dove la persona non avverte dolore (o ne avverte molto poco) continuando a essere vigile.

Sedazione cosciente in odontoiatria: come funziona

Il dottor Sansone applica la tecnica della sedazione cosciente utilizzando un’apposita macchina che, attraverso una mascherina, fa inalare al paziente una miscela di ossigeno e protossido di azoto per tutta la durata della seduta. La persona rimane sempre cosciente, senza perdita dei riflessi e della capacità di pensare e decidere, ma contemporaneamente si abbassano le ansie e si avverte una sensazione di benessere e relax accompagnata a una riduzione della sensibilità al dolore. A volte si prova anche una leggera euforia.



L’effetto è praticamente immediato (si percepisce in circa tre minuti) e va via non appena si termina l’inalazione del gas. A seconda del momento e della necessità l’operatore può aumentare o diminuire la quantità di gas emesso. Non sono assolutamente segnalati effetti collaterali: la sedazione cosciente è una pratica sicura per bambini, anziani e adulti, e permette di portare a termine anche operazioni complesse e fastidiose senza alcuna difficoltà né dolore.

Su quali pazienti si usa

La sedazione cosciente è particolarmente indicata per i pazienti odontofobici, ossia coloro che provocano particolare ansia o addirittura una vera e propria paura nei confronti degli interventi odontoiatrici, anche quelli più semplici. In tali casi il paziente può sperimentare anche attacchi di panico, battito cardiaco accelerato e una sensibilità particolarmente eccessiva al dolore.

È un metodo molto utile, inoltre, qualora il paziente sia affetto da disturbi della salute come cardiopatie, ipertensione o epilessia, o nel caso siano presenti disabilità intellettive o cognitive dove i movimenti incontrollabili possono interferire con la buona riuscita delle operazioni. Anche i bambini possono trarre giovamento dal trattamento, in caso di odontofobia come di irrequietezza.

CONTATTI

Dottor Giovanni Sansone

Indirizzo: via Poggio Sant’Antonio 56 O, Torre del Greco, Italy

Numero di telefono: +390818815223

Sito internet: clinicasansone.it

Indirizzo email: gsansone03@gmail.com