Un programma ricco di eventi anche ad Agosto nell’ambito della manifestazione R…Estate a Torre ideato dall’amministrazione comunale di Torre del Greco. Una serie di iniziative pensate soprattutto per chi resterà in città.

L’estate a Torre del Greco, anche per il prossimo mese, si animerà di eventi e momenti che avranno come location d’eccezione l’incantevole passeggiata di via Litoranea che diventerà un autentico teatro sotto le stelle, oltre alla cornice architettonica dell’ottocentesca Villa Macrina in via Nazionale.

R… Estate a Torre 2022: il programma di Agosto

Sulla Litoranea, nei giorni delle stelle cadenti di San Lorenzo, ci saranno le esibizioni di Ivan Granatino (8 Agosto), Biagio Izzo (9 Agosto) e Sal Da Vinci (10 Agosto).

Ricco il parterre di date ed appuntamenti anche per la dimora vesuviana di Villa Macrina – gioiello del patrimonio architettonico comunale – adibita a vera e propria arena da spettacolo. Tra gli artisti che animeranno il Mese di Agosto ci saranno: il giorno 7 Giuliana De Sio nell’ ambito della terza edizione del Folk Festival; il 13 sarà la volta degli Arteteca, il 21 di Peppe Iodice, il 28 di Tony Tammaro ed il 30 del mago illusionista Jey Lillo.

Come prenotare

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito. È, tuttavia, obbligatoria la prenotazione per i soli eventi dei giorni: 7, 11, 13, 21, 28 e 30 Agosto, da effettuarsi a mezzo mail a partire dal giorno 27 Luglio all’indirizzo: estateinvilla2022@gmail.com. All ingresso è obbligatorio esibire la conferma dell’ avvenuta prenotazione e un documento di identità in corso di validità. I posti non sono assegnati, ma saranno occupati in ordine di arrivo. Inoltre, sulla pagina Facebook “Estate in Villa” sarà possibile verificare la disponibilità dei posti, nonché il raggiungimento della capienza massima, caso in cui non sarà più possibile prenotare.