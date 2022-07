Torre del Greco: per non parcheggiare lontano si mette sul marciapiede e blocca un bus

Per non parcheggiare troppo “lontano” dalla banca, dove era in fila, non solo parcheggia sul marciapiede ma blocca anche un autobus e quindi il traffico. È successo a Torre del Greco ed il tutto è stato documentato attraverso un video pubblicato sul gruppo Facebook Succede a Torre del Greco.

Parcheggia sul marciapiede e blocca il traffico

Il filmato è stato diffuso da Carla M., che scrive: “Questa è Torre del Greco! Una città fatta da persone che non riescono a camminare 20 metri per parcheggiare, ma per la fila in banca bloccano tutta la strada… che schifo! Vigili chiamati ovviamente, ma magari Salvatore Visone (il comandante, ndr) ha bisogno di una prova in più per far girare una pattuglia!”.

Uno sfogo amaro quello della cittadina, che estende il suo malcontento al personale della Polizia Municipale. Dobbiamo anche aggiungere però, purtroppo, che i casi di inciviltà sono troppo numerosi affinché i vigili possano intervenire tutti in modo efficace. Sia da parte dei torresi che delle istituzioni servirebbe uno sforzo maggiore per rendere la città più vivibile.