Divieto di circolazione per lavori a Torre del Greco: le vie e gli orari dello stop

Divieto di circolazione a Torre del Greco. Ancora lavori e cantieri aperti nella città del corallo. Il Comune per l’esecuzione di lavori alla rete elettrica ad opera della Italgas dispone l’istituzione temporanea di divieto di circolazione temporanea nelle vie interessate dal cantiere di prossima apertura.

Divieto di circolazione. Quando e le strade interessate

Il divieto interesserà 3 vie del centro cittadino: via Salvator Noto, via Vittorio Veneto e via Roma ( dal 1° Vico Cappuccini all’intersezione con via Vittorio Veneto). Lo stop alla circolazione è indicato dalle ore 6 del 13 ottobre alle ore 24 del 14 ottobre.