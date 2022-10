Ottobre è il Mese della Prevenzione Dentale, un appuntamento che in Italia si ripete ormai da più di 40 anni: la prima edizione nel nostro Paese risale infatti al 1980 e, da allora, milioni di persone sono state aiutate e seguite a prendersi cura della propria salute orale giocando d’anticipo rispetto a problematiche che possono sorgere.

Il Mese della Prevenzione Dentale dal dottor Giovanni Sansone

L’importanza di un sorriso bello, ma soprattutto in salute, è fondamentale per tutti, anche se spesso però le cure odontoiatriche non sono alla portata – purtroppo – di ogni tasca. Il dottor Giovanni Sansone ha però ideato una formula che viene incontro alle esigenze dei pazienti: per tutto il mese di Ottobre 2022 offre una visita di controllo con pulizia dei denti e radiografia panoramica al costo di soli 50 euro.

Il dottor Sansone, inoltre, è anche protagonista del progetto di Teleodontoiatria, un servizio che offre in maniera del tutto gratuita. Si tratta di una visita telematica dal funzionamento assai semplice: il dentista invia alla persona un link sul quale cliccando si accede ad un’apposita piattaforma di telemedicina, assolutamente criptata e in linea con le vigenti leggi sulla privacy. Attraverso questa piattaforma, il dottore ed il paziente possono conversare e vedersi in modalità online. È possibile anche condividere file per esempio, per visualizzare un’eventuale radiografia o una Tac, o consultare degli esami clinici.

L’importanza della prevenzione per una bocca bella e sana

Il Mese della Prevenzione Dentale ha un valore sociale di grandissima importanza. Avere una bocca sana è estremamente importante per il benessere generale delle persone, per la qualità della vita da un punto di vista sia salutare che estetico. Non solo, la negligenza nella cura della bocca con il passare del tempo può causare l’insorgere di problemi o il loro aggravarsi, con tutte le conseguenze del caso.

Grazie a questa iniziativa i dentisti si mettono a disposizione del pubblico per delle visite di controllo e dare ogni tipo di informazione sulla cura dei denti e della bocca, rispondendo alle domande dei pazienti, dalle più semplici alle più complesse. I trattamenti vengono poi forniti a prezzi privilegiati.

CONTATTI

Dottor Giovanni Sansone

Indirizzo: via Poggio Sant’Antonio 56 O, Torre del Greco, Italy

Numero di telefono: +390818815223

Sito internet: clinicasansone.it

Indirizzo email: gsansone03@gmail.com