Divieto di circolazione e di sosta in due vie di Torre del Greco per il Ponte dei Morti

Dispositivo temporaneo di viabilità a Torre del Greco in occasione della Commemorazione dei Defunti. Il Comune corallina con apposita determinazione dirigenziale, dispone il divieto di circolazione e di sosta in due vie della città per consentire un corretto afflusso al cimitero comunale in previsione del Ponte del 1 novembre.

Divieto di circolazione e di sosta

Sono cinque i giorni in cui è interdetta la circolazione veicolare ed è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata: 29, 30 e 31 di ottobre; 1 e 2 novembre dalle ore 7 alle 17. Le strade indicate sono via del Cimitero e via San Giuseppe alle Paludi.

Divieto di circolazione. La deroga

In deroga a quanto disposto è consentito il transito dei veicoli in uso ai residenti ed a persone diversamente abili esclusivamente nella fascia oraria dalle 14.00 alle 16.00 . E’ consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai mezzi delle Forze di polizia ed a quelli muniti di speciale autorizzazione. Durante la vigenza del dispositivo di viabilità temporaneo sono sospesi tutti gli stalli di qualsiasi tipologia istituiti per la sosta di autoveicoli e motoveicoli.

Cimitero di Torre del Greco. Gli orari di apertura

Pper i giorni 30, 31 ottobre e per le giornate del 1 e 2 novembre, il cimitero sarà aperto per dieci ore, dalle ore 7 alle 17. Contestualmente dispone la presenza sia all’interno che all’esterno dell’area cimiteriale, di un numero adeguato di agenti di polizia municipale al fine di vigilare sull’osservanza di tutto quanto previsto ai fini della sicurezza e della salute pubblica. E dispone ancora che il personale dei Servizi Cimiteriali in servizio presso il cimitero vigili sull’esatta e corretta osservanza delle regole di accesso e di visita da parte dell’utenza.