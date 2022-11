Josi Della Ragione a Torre del Greco: nasce FreeTorreDelGreco sul modello di Bacoli

Josi Gerardo Della Ragione a Torre del Greco. Il sindaco di Bacoli sarà nella città del corallo venerdì 18 novembre alle ore 19.00, presso la sede dell’Associazione “Gli occhi di Claudio” in Piazzale Ferrovia 2. Nonostante il suo importante ruolo istituzionale, il primo cittadino viene spesso chiamato semplicemente Josi sia dai suoi concittadini che da quelli di città limitrofe, grazie alla particolare vicinanza che dimostra nei confronti delle persone comuni: il risultato di un modello, FreeBacoli, che vuole essere esportato in diversi centri della provincia di Napoli.

Il progetto FreeTorreDelGreco

Il progetto FreeTorreDelGreco si aggiunge alle precedenti avvenute nella provincia di Napoli, con l’auspicio che il modello bacolese, ideato nel 2009, possa essere messo in atto anche altrove. Una realtà che si sta consolidando giorno per giorno con numerose adesioni di gruppi territoriali, anche all’ombra del Vesuvio. A Torre del Greco il movimento sarà rappresentato da Giuseppe Mennella, giovane attivista già conosciuto in città per aver messo in campo iniziative a scopo ambientale col gruppo “Torre Pulita”.

Il lavoro di Josi Gerardo Della Ragione a Bacoli

Josi Gerardo Della Ragione da primo cittadino di Bacoli sta pian piano ma con continuità cambiando volto alla città. In estate si è guadagnato la ribalta nazionale grazie all’azione intrapresa contro i gestori dei lidi balneari che controllano le borse frigo dei clienti: “Non siete i proprietari di nulla”, questo il succo di un discorso che ha riscosso apprezzamenti da tutta Italia, da Bolzano a Ragusa.