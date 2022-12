ALLERTA METEO a Torre del Greco: chiudono tutte le scuole, i parchi e i giardini

A causa dell’avviso di allerta meteo arancione della Protezione Civile il Comune di Torre del Greco dispone, per domani sabato 10 dicembre 2022, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché dei parchi e dei giardini comunali. L’amministrazione si riserva anche di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.

Allerta meteo a Torre del Greco: scuole e parchi chiusi

L’ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Giovanni Palomba e trasmessa ai dirigenti responsabili delle strutture in oggetto. Il primo cittadino invita altresì la cittadinanza alla prudenza e ad adottare la cautela necessaria per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

A Napoli chiusi Maschio Angioino e di Castel dell’Ovo

L’avviso di allerta meteo preoccupa non pochi sindaci. A Napoli, per esempio, l’amministrazione ha disposto la chiusura addirittura del Maschio Angioino e di Castel dell’Ovo.

Allerta meteo arancione domani 10 dicembre 2022

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di 10 dicembre 2022 con livello di criticità idrogeologica di colore arancione per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). L’avviso è valido dalle ore 23.59 di oggi, venerdì 9 dicembre, fino alle 23.59 di sabato 10 dicembre. Sul resto della Campania, la stessa Protezione civile regionale ha emanato una allerta di colore Giallo. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità.