ZTL a Torre del Greco per le vigilie di Natale e Capodanno. Strade e orari

ZTL a Torre del Greco per la vigilia di Natale e Capodanno. Il comune corallino, guidato dal sindaco Giovanni Palomba, oltre a vietare il consumo di bevande in bicchieri di vetro e l’intrattenimento musicale al di fuori dei pubblici e privati esercizi, predispone per le giornate del 24 e 31 dicembre anche la ZTL per le vie del centro storico torrese.

ZTL a Torre del Greco. L’ordinanza del comune

Di seguito le strade interessate alla chiusura del traffico veicolare e gli orari in cui è attivo il divieto.

CORSO VITTORIO EMANUELE (tratto da Via Circumvallazione a Via Diego Colamarino) – VIA DIEGO COLAMARINO – VIA SALVATOR NOTO – VIA ROMA – VIA VITTORIO VENETO (da via Roma a I Traversa Vittorio Veneto): Divieto di sosta con rimozione coatta, il giorno 24 Dicembre 2022 e il giorno 31 Dicembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

CORSO VITTORIO EMANUELE (tratto da Via Circumvallazione a Via Diego Colamarino) – VIA DIEGO COLAMARINO – VIA SALVATOR NOTO – VIA ROMA – VIA VITTORIO VENETO (da via Roma a I Traversa Vittorio Veneto): Divieto di circolazione veicolare il giorno 24 Dicembre 2022 e il giorno 31 Dicembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 18.00.

Gli altri divieti per le vigilie di Natale e Capodanno

Di seguito i divieti imposti dal Comune di Torre del Greco: nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 8 alle 20. Su tutto il territorio cittadino è vietata la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali, compresi i “dehor”, tramite apparecchi di amplificazione e/o dal vivo. Sono sospese le autorizzazioni eventualmente già rilasciate. E’ inoltre vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchieri di vetro. E’ imposto a tutti gli operatori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali di incaricare specificamente proprio personale del capillare recupero di qualunque contenitore (bottiglie) in vetro lasciato nelle aree pubbliche antistante l’esercizio.