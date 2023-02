Il corallo e il cammeo di Torre in mostra a Milano: tra le eccellenze del mondo

Il corallo e il cammeo di Torre del Greco sbarcano a Milano per prendere parte alla prestigiosa mostra Exempla – Il Grand Tour del Saper Fare Campano, promossa dalla Regione Campania, che ha già riscosso grande successo a Dubai e Procida. A rappresentare le eccellenze della città corallina sarà l’Assocoral, l’associazione di categoria che unisce artigiani e commercianti di corallo e cammei. Sarà possibile ammirare l’esposizione fino al 15 febbraio presso la stazione centrale, con ingresso gratuito.

Il corallo e il cammeo di Torre del Greco a Milano

La mostra si attesta come un vero e proprio racconto espositivo delle eccellenze nostrane, divenute simboli identificativi della Campania nel mondo. L’Assocoral, anche stavolta, ha risposto positivamente al bando della Regione, portando nella città meneghina un’ampia varietà di opere che raccontano l’artigianato di altissima qualità che rende Torre del Greco la capitale mondiale del corallo e del cammeo.

Non è un caso che l’immagine della locandina che pubblicizza l’evento riprende proprio un artigiano torrese che con il suo bulino incide un’opera in corallo, simbolo di un’arte che continua a portare in alto il nome della nostra Regione a livello nazionale e internazionale.

“Siamo onorati di rappresentare l’artigianato di Torre del Greco e, guardando tutti i gioielli in mostra, si può confermare senza ombra di dubbio che il corallo ed il cammeo hanno un peso importante nel panorama artigianale campano” – commenta il presidente dell’Assocoral, Vincenzo Aucella.

“Ringraziamo la Regione Campania per queste opportunità e per la visione strategica di creare un format di valorizzazione che non sia fine a sé stesso, ma in itinere in Italia e all’estero. Noi come comparto siamo sempre in prima linea come sindacato di categoria e per la promozione del nostro saper fare”.

L’Assocoral è stata chiamata anche ad animare un workshop dal titolo Patrimonio artigianali territoriali e arte presepiale che si terrà dalle 11:00 alle 13:00 di venerdì 3 febbraio 2023. Il presidente Aucella, nel suo contributo Corallo e Cammei di Torre del Greco: tradizione e innovazione, ripercorrerà le origini di questa tradizione fino ad arrivare alle evoluzioni attuali.

Sarà, infatti, presentato il marchio collettivo MadeinTorredelGreco che, da qualche mese, rende gli artigiani di corallo e cammei all’avanguardia tra i settori della gioielleria, pronti alle più ardue sfide di stampo internazionale. Non si tratta semplicemente di un segno distintivo ma di un modo per offrire maggiori garanzie in termini di informazioni, sostenibilità, tracciabilità e garanzia. Ciò grazie all’utilizzo di un blockchain in grado di consentire l’emissione di certificati unici ed inalterati per semilavorati o gioielli in corallo e cammeo.