ALLERTA METEO a Torre del Greco: vento forte, possibili mareggiate sulla costa

Allerta meteo per vento e mare a Torre del Greco. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato sull’intero territorio regionale, riguardante dunque anche la città del corallo. L’allerta è valida dalle 14 di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, fino alle ore 20 di domani 16 marzo.

Allerta meteo a Torre del Greco il 15 e 16 marzo 2023

Si prevedono in particolare venti localmente forti settentrionali, con raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si segnala, in considerazione del vento forte e del conseguente mare agitato la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici.

I rischi per il nostro territorio

Il nostro territorio più che la pioggia, spesso, teme proprio le raffiche di vento. La ragione è piuttosto semplice: la mancanza di cura del verde pubblico è piuttosto diffusa e dunque è possibile che gli alberi crollino creando gravi disagi o drammatiche conseguenze, come diverse morti causate in passato proprio da eventi di tale genere. Per questo motivo, contestualmente alla diramazione di allerte meteo, spesso i sindaci delle città della Campania emettono dei provvedimenti di chiusura di parchi e cimiteri, oltre a chiudere spesso le scuole proprio per evitare possibili conseguenze ai danni non solo dei bambini, ma anche di chi li accompagna a scuola.