Al comune di Torre del Greco tornano al lavoro i pensionati. E’ quanto si apprende, in breve, dal servizio del TG3 Regionale delle 14.00 che ha raccontato la curiosa vicenda di Antonio Pinto e Cira Ruggiero: i due dipendenti comunali si godevano già da qualche mese il loro meritato riposo, quando hanno ricevuto la proposta di tornare a servire, in qualità di istruttori tecnici, l’ente di Palazzo Baronale. E a quanto pare non saranno gli ultimi a dover lasciare le pantofole per tornare a timbrare il cartellino.

Il Comune di Torre del Greco richiama i pensionati

La carenza di personale è un problema lamentato da tempo nell’ente che governa la città del corallo: in strada e sui social tanti cittadini protestano per ritardi e disservizi in vari settori. Ad esempio all’ufficio anagrafe, dove per un semplice rinnovo della carta d’identità i torresi si scontrano quotidianamente con aperture a singhiozzo degli uffici, sportelli vacanti ed appuntamenti fissati a distanza di parecchi mesi. Quindi “a mali estremi, estremi rimedi”.

Torre del Greco è la quinta città d’Italia, esclusi i capoluoghi di provincia, per numero di percettori del Reddito di Cittadinanza: poco meno di 3000. Senza considerare i tanti disoccupati, soprattutto giovani, che sicuramente avrebbero l’entusiasmo e le competenze per portare una ventata di innovazione nell’inceppata macchina comunale. La situazione occupazionale è sotto gli occhi di tutti ed è per questo che la notizia rimbalzata su RaiTre ad ora di pranzo poteva sembrare una barzelletta poco divertente.

Il concorso per l’assunzione di nuovo personale

Va comunque detto che proprio la scorsa settimana si sono chiusi i termini di presentazione delle domande per un concorso che dovrebbe portare forze nuove agli uffici pubblici torresi. Ma, si sa, i tempi burocratici non sono brevissimi. In attesa di queste nuove assunzioni, quindi, la macchina comunale si affida ai suoi fedeli ex dipendenti i quali, senza dubbio, hanno dalla loro parte decenni di comprovata esperienza. Ma, probabilmente, anche tanta voglia di tornare a godersi la sudata pensione.