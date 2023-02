Concorso al Comune di Torre: contratto a tempo indeterminato, basta il diploma

Il Comune di Torre del Greco offre nuove opportunità di lavoro: è stato bandito un concorso che prevede l’assunzione di istruttori amministrativi, contabili e tecnici. E’ possibile inviare la propria candidatura, in via telematica, a partire da oggi, 17 febbraio 2023.

Nello specifico si cercano 22 istruttori amministrativi, 8 istruttori tecnici (entrambi da inserire con un part-time) e 2 istruttori contabili. Tutti saranno assunti a tempo indeterminato. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata attiva da oggi sul sito del Comune. C’è tempo fino al 18 marzo 2023.

Per partecipare basta il diploma. Per la posizione di istruttore amministrativo è possibile candidarsi con qualsiasi tipo di diploma mentre per gli istruttori tecnici è necessario essere in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto Tecnico Industriale o da istituto professionale per l’industria e l’artigianato che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria o laurea in architettura, ingegneria o scienze agronomiche.

Il concorso è articolato in 3 fasi: prova preselettiva, prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale. Le materie d’esame sono indicate nei singoli bandi, ognuno per un profilo, disponibili sul sito dell’amministrazione comunale.

Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di 10 euro da effettuarsi tramite bonifico bancario – codice IBAN IT40O0514240300T21000000191, intestato a Comune di Torre del Greco – Tesoreria

Comunale – Banca di Credito Popolare.