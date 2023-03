La Procura di Torre Annunziata ha iscritto sei persone nel registro degli indagati per la morte di Iolanda Gentile, la professoressa originaria di Torre del Greco che è morta in seguito ad una operazione chirurgica che avrebbe dovuto essere di routine. La donna si era recata lo scorso 22 marzo alla clinica Santa Maria la Bruna per un intervento all’utero in laparoscopia, ma successivamente le è stato asportato tutto l’organo dopo avere tagliato l’addome. Sono seguiti un peggioramento delle condizioni di salute e la morte nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La professoressa Iolanda Gentile morta dopo un intervento all’utero a Torre del Greco

Il quotidiano Il Mattino ha ricostruito gli avvenimenti che hanno seguito il decesso di Iolanda Gentile. I familiari hanno sporto denuncia presso il commissariato di Castellammare di Stabia, così gli agenti si sono recati presso la clinica per sequestrare la cartella clinica. È lì che verosimilmente i medici incaricati potranno trovare delle informazioni fondamentali per ricostruire la causa della morte e l’eventuale concatenazione tra causa ed effetto che ha portato alla tragedia. Lo staff di esperti è formato da un medico legale, un anatomopatologo, un anestesista e un ginecologo. Dovranno stabilire se la donna poteva essere salvata e se ci sono responsabilità sanitarie.

La prima ricostruzione: due operazioni, poi il trasferimento a Castellammare

Secondo una prima ricostruzione, che deve trovare delle conferme, la professoressa Iolanda Gentile avrebbe dovuto asportare un mioma dall’utero con un intervento non invasivo. Era stata accompagnata in clinica dalla madre. Dopo la prima operazione avrebbe riferito ai medici di sentirsi male, così sarebbe stata riportata in sala operatoria prima del trasferimento d’urgenza presso l’ospedale stabiese, dotato del reparto di rianimazione. Quando è arrivata in ambulanza a Castellammare le sue condizioni, secondo quanto si apprende, erano già disperate. Si dovranno attendere i risultati dell’autopsia per chiarire le cause della morte.

La professoressa Gentile ha lasciato un marito e quattro figli. Una famiglia colpita nel profondo da una tragedia, che adesso cerca una spiegazione a quanto è accaduto. Sono scossi anche i suoi alunni, privati in tal modo di una figura che amavano e che li accompagnava nell’importante percorso di crescita scolastico ma soprattutto umano.