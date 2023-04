Incontra un cane: a Piazza Santa Croce i “cuccioloni” in cerca di adozione

Il comune di Torre del Greco ha organizzato un evento pubblico per presentare il nuovo canile, e i suoi ospiti a quattro zampe, ai cittadini. “Incontra un cane” è il nome dell’iniziativa promossa dal comune e dall’Assessorato al benessere animale nella persona della dott.ssa Annarita Ottaviano.

“Incontra un cane”, evento in Piazza Santa Croce a Torre del Greco per il canile comunale

Sono circa 50 i cani attualmente presenti nel canile Pineta Dog di Giugliano in Campania, che ospita gli amici a quattro zampe di proprietà del comune di Torre del Greco in attesa di adozione. E’ proprio questo uno degli scopi dell’iniziativa: sensibilizzare i torresi a dare una casa a questi animali, resi immensamente dolci ed affettuosi proprio dall’esperienza del canile. Il sito della struttura riporta nel dettaglio tutti i dati degli ospiti. Diversi per età, sesso, razza e taglia, tutti possono essere i compagni perfetti per i cittadini torresi e non solo.

Sabato mattina con gli amici a quattro zampe, il comune spera di sensibilizzare all’adozione

L’evento, che si terrà sabato 22 aprile in Piazza Santa Croce dalle 9.00 alle 13.00, sarà l’occasione per conoscere da vicino i cuccioloni ospiti del canile, giocare con loro ed avere ogni informazione utile per le adozioni. L’idea è inoltre quella di sensibilizzare i cittadini, ed in particolare i più piccoli, a prendere con sé non soltanto i cuccioli appena nati ma anche gli amici a quattro zampe che hanno già qualche anno di vita, dimostrando con l’esperienza diretta che sanno essere dolci ed affettuosi, nonché particolarmente riconoscenti alle famiglie che vorranno accoglierli.

Tania, Focus, India, Obama, Champagne, sono soltanto alcuni dei nomi che potranno essere i prossimi “amici per la zampa” dei piccoli torresi. Il comune, infatti, auspica proprio la partecipazione dei giovanissimi e delle scolaresche: “Lo scorso anno l’evento è stato organizzato direttamente presso le scuole“, spiega l’assessora Ottaviano, “ma questa volta volevamo coinvolgere tutti i cittadini direttamente in piazza“.

Torre del Greco per i cuccioli: oltre al canile, anche eventi e comunicazione

Un lavoro di sensibilizzazione che non si ferma qui: “Nei mesi scorsi abbiamo già lanciato una campagna di comunicazione sul territorio“, spiega ancora la Ottaviano, “la struttura alla quale il comune ha affidato il servizio è geograficamente situata in un’altra città, ed è per questo che vogliamo spingere eventi di questo tipo e mettere in contatto diretto questi poveri animali con la popolazione torrese”

All’evento collaborerà anche il GAV, il Corpo Provinciale delle guardie ambientali volontarie, che con un proprio gazebo raccoglierà donazioni, cibo, crocchette, e tutto ciò che può aiutare la permanenza dei cuccioloni nel canile e la vita ai randagi.