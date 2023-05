Festa di Santa Maria La Bruna, Torre del Greco celebra la Madonna “Nera”: il programma

Torna l’appuntamento con la festa parrocchiale di Santa Maria La Bruna, con un programma di eventi religiosi e musicali che coinvolgerà la contrada nella periferia di Torre del Greco per tutto il weekend dal 26 al 29 maggio.

Festa patronale di Santa Maria La Bruna 2023

Una festa che cade in corrispondenza del lunedì successivo alla Pentecoste e che quindi non ha una data stabile ogni anno, ma varia in base alla Pasqua. Quest’anno, il quartiere torrese di Santa Maria La Bruna si da appuntamento all’ultimo fine settimana di maggio per onorare la propria Madonna Bruna. Una festa molto sentita nella contrada che raccoglie centinaia di fedeli attorno al culto della patrona.

La festa patronale porta con sé, oltre ad un calendario di celebrazioni religiose molto fitto, anche diverse manifestazioni esterne che accompagneranno i fedeli nelle serate conclusive della ricorrenza.

I festeggiamenti in onore di Santa Maria La Bruna si sono aperti, come da tradizione, una settimana prima, con il tradizionale alzabandiera che si è tenuto domenica 21 maggio in via Nazionale, dove è stato issato lo stendardo della Madonna Bruna alla presenza dell’intera comunità religiosa guidata da Don Franco Contini e Don Salvatore Accardo. In seguito si è tenuta l’esibizione della banda “I Corallini” diretta dal maestro Francesco Izzo che ha eseguito un repertorio di canti mariani.

Santa Maria La Bruna, un fine settimana di festeggiamenti: il programma completo

L’alzabandiera ha aperto così la settimana di attesa della festa, che culminerà nel fine settimana con la Veglia di Pentecoste di sabato 27 maggio, la serenata a Maria del gruppo etnico “I Ditirambo” alle 21.30 di domenica 28 maggio e la santa Messa presieduta da Mons. De Luca lunedì 29 maggio alle 19.00, cui seguirà il concerto della Fanfara dei Carabinieri del 10° reggimento Campania. Ecco il programma completo.

Venerdì 26 maggio

6.45 Pellegrinaggio a piedi a Pompei

19.00 S.Messa presieduta da don Antonio Di Nardo, postulatore della serva di Dio Suor Teresa Pernice nel 25° anniversario di sacerdozio

Sabato 27 maggio

17.00 Celebrazione del Sacramento della Cresima

18.30 S.Rosario

19.00 Veglia di Pentecoste

Domenica 28 maggio: Solennità di Pentecoste

SS. Messe ore 8.00, 9.15 (oratorio di Fatima) e 10.30

19.00 S.Messa presieduta da Padre Silvestro Lafasciano redentorista

20.00 Animazione per bambini

21.30 Serenata a Maria con il gruppo “I Ditirambo”

Lunedì 29 maggio, festa della Madonna Bruna

6.45 Buongiorno Maria

7.15 S.Rosario

7.45 S.Messa presieduta da Don Lorenzo Pernice

10.00 S.Rosario

10.30 S.Messa presieduta da Don Mario Pasqua

18.30 S.Rosario

19.00 S.Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano Policastro

21.15 Concerto della Fanfara dei Carabinieri del 10° reggimento Campania

22.30 Spettacolo pirotecnico