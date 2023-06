Nella giornata di ieri il neo sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha rilasciato un’intervista, direttamente dagli studi di Vesuvio Live. Tra i tanti temi affrontati dal primo cittadino c’è quello legato alla Giunta e ai nuovi assessori: la scelta è ancora in atto e solo nella prossima settimana saranno annunciati i primi nomi.

Il sindaco Torre del Greco Luigi Mennella su Giunta e assessori

Il primo cittadino torrese si è espresso così sul tema della Giunta comunale: “Come ho già detto, nessuno si è permesso in senso positivo di affrontare questo discorso ed io non ho promesso nessun tipo di assessorato e cose del genere”.

“Chi mi conosce sa che sono una persona molto determinata, approfitterò dei giorni di festa per mettermi lì un paio di giorni da solo dove mi concentrerò e darò tutte le risposte che servono. In linea di massima sarà una giunta comunale mista però pretendo persone giuste al momento giusto“.

Il sindaco ha poi annunciato alcuni cambiamenti: “Avremo nuovi assessorati per i problemi del mare, per le transizioni ecologiche, per la digitalizzazione e infine per il turismo“.