PNRR, il sogno di Mennella per i giovani: “Vorrei dar loro la possibilità di restare a Torre”

Nell’’intervista al neo sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, direttamente dagli studi di Vesuvio Live, si è parlato del tema fondi PNRR. Dopodiché c’è stato un commento sulle parole del governatore Vincenzo De Luca e soprattutto sulle tante diseguaglianze tra il nord e sud Italia.

Le parole di Luigi Mennella sul PNRR

Il sindaco ha risposto alla domanda sui fondi PNRR così: “Torno a ripetere che devo guardare le carte, ma se lo ha detto Palomba vuol dire che è vero. So che ci sono stati una serie di fondi sulla salvaguardia della costa, quindi si procederà con una gara d’appalto e il successivo rifacimento delle spiagge. Ho saputo che ci sono anche i fondi per il progetto stadio a viale Europa e per il palazzetto. L’obiettivo è di portare a termine queste cose e da ex vicepresidente della Gori spero di ultimare entro marzo prossimo i lavori per la balneabilità. Daremo una bella svolta a questa città”.



Luigi Mennella ha poi commentato la battaglia del governatore Vincenzo De Luca sul trattamento riservato al sud Italia: “Mi ritrovo con le sue parole, come al solito paghiamo questo tipo di atteggiamento. Voi sapete che abbiamo aderito alla rete dei sindaci del sud contro l’autonomia differenziata. Chi è oggi meridionale non capisco come possa pensare ad un’autonomia differenziata che pone una diseguaglianza perché usa parametri passati. Abbiamo deciso di evitare gravi disastri e abbiamo aderito a questa iniziativa”.

Le diseguaglianze tra sud e nord e la speranza del nuovo sindaco

Il neo sindaco ha poi chiuso l’argomento con un pensiero personale sulle tante diseguaglianze tra sud e nord e la questione dei giovani meridionali che fuggono sempre di più al settentrione e all’estero in cerca di fortuna lavorativa: “L’Italia è unica e indivisibile però di fatto nella storia si vedono alcune distinzioni. Se la mia voce può essere utile a combattere questa diseguaglianza io ci sarò. Tanti giovani del sud stanno al nord e all’estero ed hanno grandi posti dirigenziali a significato che abbiamo grandi capacità”.

Il desiderio di Mennella: “Sarò egoista, ma vorrei che le persone che stanno fuori tornassero nei loro luoghi natali, perché dobbiamo dimostrare le nostre capacità. Voler dare ai nostri giovani la possibilità di poter rimanere all’interno della propria città fa capire che siamo seri e concentrati verso l’obiettivo di risanare la città”.