Sei sacchi neri contenenti i corpi di altrettanti corpi di cani morti sono stati ritrovati a Torre del Greco in contrada Montedoro, da un gruppo di attivisti: la denuncia è stata fatta attraverso una diretta su Facebook rilanciata dal deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Cani morti nelle buste dell’immondizia a Montedoro, macabra scoperta a Torre del Greco

Corpi senza vita di una famiglia di amici a quattro zampe, depositati sul ciglio della strada nei sacchi neri, come fossero immondizia. E’ questa la situazione che si sono ritrovati davanti alcuni attivisti di Torre del Greco che, dopo aver preso fiato per la macabra scoperta, hanno documentato il tutto con una diretta Facebook.



Dal video si vedono chiaramente i corpi di alcuni animali che fuoriescono dalle buste della spazzatura, altre buste chiuse ed un cane femmina, probabilmente incinta, anch’essa senza vita. Un gesto orribile quello eseguito da ignoti nella zona alta di Torre del Greco.

“E’ impossibile che nessuno sappia niente, che nessuno abbia visto o riconosca questi cani” – si sente dire all’interno del video – “dobbiamo scoprire chi è stato, dobbiamo risalire a qualcuno”. Queste le parole dell’attivista che ha immortalato la scoperta ed inviato il registrato al deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha rilanciato sulle sue pagine social destando numerose reazioni di sdegno. “E’ impossibile che siano morti tutti quanti assieme” – ipotizza l’autrice del video, continuando – “ma se pure fosse, che si buttano così degli animali ?”

Nel filmato si percepisce anche l’impossibilità, da parte degli attivisti, di leggere il chip identificativo dei cani in quanto i corpi erano già lì probabilmente da qualche giorno e stavano subendo una macabra decomposizione da parte dei parassiti.

Francesco Emilio Borrelli: “Chi ha fatto questo non ha cuore, l’autore della strage deve pagare”

“Un’attivista animalista di Torre del Greco mi ha inviato il video del ritrovamento del corpo senza vita di sei cani. Gli animali erano stati chiusi in dei grandi sacchi per la spazzatura e poi abbandonati lungo contrada Montedoro, una delle strade alle pendici del Vesuvio. Tra loro anche un cane femmina presumibilmente incinta. Non esistono parole per descrivere l’orrore di quanto accaduto” – è quanto si legge nel posto di Borrelli che accompagna il video.

Il deputato di Europa Verde prosegue: “Ho raccolto l’appello dell’attivista affinché si riesca a risalire all’autore di questa strage che deve pagare per quanto commesso. Chi ha fatto questo non ha cuore, non ha sentimenti e dimostra che, purtroppo, la crudeltà umana non conosce limiti. Anche se i cani fossero deceduti per cause naturali, ipotesi molto improbabile, è comunque assurdo, oltre che reato, gettare i corpi di queste splendide creature sul ciglio della strada, come se fossero semplice immondizia”.